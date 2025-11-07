Глубина падения. На что еще пойдет Вучич, чтобы порадовать Евросоюз
И недели не прошло с того момента, как президент Сербии Александр Вучич предложил услуги своего ВПК в качестве поставщика боеприпасов для Европы, читай — для Украины. Теперь руководство «братской» России республики готовится пробить очередное дно.
На этот раз на повестке дня — вопрос присоединения Сербии к антироссийским санкциям, 19-й пакет которых две недели тому назад согласовали главы стран — членов Евросоюза.
«Мы решением Совета нацбезопасности через несколько дней после начала конфликта на Украине сделали свои выводы, и тогда я сказал, что это может продлиться один месяц, два, три. Эти выводы выдержали пробу временем — почти четыре года. И в Совете нацбезопасности, и в правительстве люди могут изменить это решение, правительство имеет такие полномочия. Что касается санкций, я надеюсь на скорое завершение вооруженного конфликта. Но, как и сказал, не могу ничего гарантировать. Я слишком стар, чтобы легко менять свое мнение», — заявил сербский лидер.
Скорее всего, очередной прогиб Вучича, выраженный в намеке на согласие ввести санкции против Москвы, стал результатом недостаточно высокой оценки готовности Сербии к вступлению в Евросоюз, которая была дана еврокомиссаром Мартой Кос в докладе-2025 Enlargement Package.
Согласно выводам Еврокомиссии, Белград, декларирующий стратегическую цель вступления в ЕС, в реальности заметно снизил скорость «внедрения реформ».
«Фиксируются отдельные позитивные подвижки, однако властям Сербии необходимо обеспечить явный прогресс по всему спектру требований, прежде всего по фундаментальным. Требуется дальнейшее последовательное и более тесное соответствие единой внешней политике», — следует из доклада.
В чем же заключается «единая внешняя политика» Европы, которой Сербия почему-то не соответствует? На этот вопрос не так давно ответила руководитель ЕК Урсула фон дер Ляйен.
«Сербии пришло время сделать конкретные шаги для присоединения к нашему союзу. Моя первая мысль: нам нужно видеть прогресс в области верховенства права, избирательной системы и свободы СМИ. Вторая мысль: мы должны увидеть больший уровень соответствия нашей внешней политике, в том числе по санкциям против России. Признаю, что вы достигли 61% совпадения с нашей внешней политикой, но нужно больше», — подчеркнула брюссельская чиновница, мнящая себя новым европейским фюрером.
Тем не менее ее призыв, похоже, услышали в Белграде. Ответом на него стало заявление Вучича о фактической готовности обсудить присоединение к антироссийским санкциям.
Что ж, глубина падения сербского руководства, демонстративно отказывающегося от дружественных отношений с Москвой и де-факто переходящего на сторону наших врагов, еще получит свою оценку.
Сейчас же хотелось бы сказать только о том, что в своей внешней политике Вучич может опускаться бесконечно низко, но к заявленной цели — вступлению в ЕС — это его все равно не приблизит.
Просто потому, что нынешняя Европа в силу вполне объективных причин к расширению, увы, неспособна.