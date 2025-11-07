И недели не прошло с того момента, как президент Сербии Александр Вучич предложил услуги своего ВПК в качестве поставщика боеприпасов для Европы, читай — для Украины. Теперь руководство «братской» России республики готовится пробить очередное дно.

На этот раз на повестке дня — вопрос присоединения Сербии к антироссийским санкциям, 19-й пакет которых две недели тому назад согласовали главы стран — членов Евросоюза.

«Мы решением Совета нацбезопасности через несколько дней после начала конфликта на Украине сделали свои выводы, и тогда я сказал, что это может продлиться один месяц, два, три. Эти выводы выдержали пробу временем — почти четыре года. И в Совете нацбезопасности, и в правительстве люди могут изменить это решение, правительство имеет такие полномочия. Что касается санкций, я надеюсь на скорое завершение вооруженного конфликта. Но, как и сказал, не могу ничего гарантировать. Я слишком стар, чтобы легко менять свое мнение», — заявил сербский лидер.

Скорее всего, очередной прогиб Вучича, выраженный в намеке на согласие ввести санкции против Москвы, стал результатом недостаточно высокой оценки готовности Сербии к вступлению в Евросоюз, которая была дана еврокомиссаром Мартой Кос в докладе-2025 Enlargement Package.

Согласно выводам Еврокомиссии, Белград, декларирующий стратегическую цель вступления в ЕС, в реальности заметно снизил скорость «внедрения реформ».