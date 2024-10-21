Сегодня 17:58 Главные темы и интриги саммита в Казани. Кто и зачем едет на БРИКС-2024 Политолог Богачева оценила перспективы БРИКС после саммита в Казани 0 0 0 Фото: РИА «Новости» Мир

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Саммит БРИКС 2024

Казанский саммит БРИКС (первый после серьезного расширения состава участников) без преувеличения станет одним из самых масштабных международных событий этого года. Мероприятие стартует в столице Татарстана уже 22 октября. О значении саммита, его участниках, повестке и главных интригах — в материале 360.ru.

Саммит БРИКС в Казани 22–24 октября 2024 года Уже 16-й по счету саммит БРИКС откроется в Казани 22 октября и завершится в четверг, 24 октября. Участие в нем подтвердили представители более 30 стран и ряда международных организаций, в том числе генсек ООН Антониу Гутерриш. За три дня мероприятия столицу Татарстана посетят около 20 тысяч делегатов. Освещать работу саммита будут почти две тысячи журналистов из 59 стран мира. Впервые в саммите примут участие девять лидеров стран — участниц объединения. Правда, в последний момент оказалось, что президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва лично приехать в Россию не сможет из-за травмы, но подключится по видеосвязи.

Фото: Global Look Press

Интересно БРИКС (от английского BRICS — аббревиатура образована из первых букв названий стран-участниц — Brazil, Russia, India, China, South Africa) — неформальная группа государств, в которую изначально входили Бразилия, Российская Федерация, Республика Индия, Китайская Народная Республика и Южно-Африканская Республика. Создание БРИКС инициировала российская сторона. БРИКС (от английского BRICS — аббревиатура образована из первых букв названий стран-участниц — Brazil, Russia, India, China, South Africa) — неформальная группа государств, в которую изначально входили Бразилия, Российская Федерация, Республика Индия, Китайская Народная Республика и Южно-Африканская Республика. Создание БРИКС инициировала российская сторона.

Страны — участницы XVI саммита БРИКС — 2024 Помимо лидеров стран — основательниц объединения (Владимир Путин, председатель КНР Си Цзиньпин, премьер-министр Индии Нарендра Моди, президент ЮАР Сирил Рамафоса и глава Бразилии Лула да Силва), на саммите будут присутствовать главы государств, присоединившихся к союзу в последующие годы: президент Ирана Масуд Пезешкиан, глава ОАЭ шейх Мухаммед бен Заид аль-Нахайян, премьер Эфиопии Абий Ахмед и лидер Египта Абдель Фаттах ас-Сиси.

Фото: РИА «Новости»

Помимо этого, ожидается участие в саммите Саудовской Аравии. О том, что она вошла в БРИКС, в начале года заявили в пресс-службе Кремля, опубликовав обращение президента России к новым участникам объединения.

Позже министр торговли Саудовской Аравии Маджид аль-Касаби уточнил, что королевство пока к организации не присоединилось, а пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков сообщал журналистам, что интеграция страны в БРИКС все еще продолжается.

Интересно С 1 января 2024 года в БРИКС входят девять стран: Россия, Китай, Бразилия, Индия, ЮАР, Египет, Эфиопия, Иран и Объединенные Арабские Эмираты. Статус Саудовской Аравии остается не до конца проясненным. С 1 января 2024 года в БРИКС входят девять стран: Россия, Китай, Бразилия, Индия, ЮАР, Египет, Эфиопия, Иран и Объединенные Арабские Эмираты. Статус Саудовской Аравии остается не до конца проясненным.

В начале октября помощник президента Юрий Ушаков заявлял, что Эр-Рияд будет представлен на саммите в Татарстане по линии МИД. При этом в Кремле позже не дали точной информации, прибудут ли в Казань представители этой страны или нет. «Мы сообщим дополнительно, кем будет представлена Саудовская Аравия, будет ли она представлена на этом саммите, от этого уже будем делать выводы», — сказал Песков на брифинге 16 октября.

Интересно В Казани у Путина будет по меньшей мере 17 двусторонних встреч в рамках саммита БРИКС. По крайней мере, такое число глава государства называл на встрече с руководителями ведущих СМИ стран — участниц объединения. В Казани у Путина будет по меньшей мере 17 двусторонних встреч в рамках саммита БРИКС. По крайней мере, такое число глава государства называл на встрече с руководителями ведущих СМИ стран — участниц объединения.

Среди тех, кого еще ждут в Казани, — лидер Белоруссии Александр Лукашенко. Сейчас республика — один из претендентов на вступление в союз. В дни саммита Минск ожидает получить статус партнера или наблюдателя БРИКС.

Также в столицу Татарстана собирается прибыть президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, хотя страна в обозримом будущем вступать в объединение не собирается. Аналогичным образом решили поступить и в Ереване. Вместе с тем премьер Армении Никол Пашинян тоже планировал побывать в Казани в ближайшие дни.

Фото: РИА «Новости»

Приедет на саммит и Ильхам Алиев — Азербайджан подал официальную заявку на вступление в БРИКС в минувшем августе. Личное приглашение от Путина на саммит получил также лидер Монголии Ухнаагийн Хурэлсух во время визита президента России в Улан-Батор в сентябре. Среди других гостей — премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим (страна подавала заявку в БРИКС), президент Лаоса Тхонглун Сисулит, президент Конго Дени Сассу-Нгессо, лидер Боливии Луис Арсе, лидер Республики Сербской Милорад Додик и глава Палестины Махмуд Аббас. Участие последнего знаково в свете заявлений Путина о необходимости создания суверенной Палестины (об этом глава государства говорил, в частности, в 2023 году на пленарном заседании международного форума «Российская энергетическая неделя»).

Фото: РИА «Новости»

Интриги БРИКС в 2024 году Еще одним гостем мероприятия станет лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган. И на его визите стоит остановиться отдельно с учетом возможного обсуждения участия Анкары в мирном урегулировании украинского конфликта.

О том, что эту тему Эрдоган и Путин могут поднять на полях саммита, 21 октября со ссылкой на источник в администрации турецкого лидера сообщало РИА «Новости». Помимо этого, во время переговоров стороны могут обсудить двустороннее сотрудничество стран в сфере энергетики и торговли.

Фото: РИА «Новости»

Надо сказать, что интерес Турции к БРИКС привлекает внимание и западных СМИ. В начале сентября Bloomberg писал, что Анкара якобы подала формальную заявку на вступление в объединение «в условиях разочарования в растянувшейся на десятилетия попытке вступить в Европейский союз». Источники агентства при этом подчеркнули, что Эрдоган уверен в том, что «геополитический гравитационный центр» уходит от развитых стран, и хочет развивать связи со всеми сторонами многополярного мира, но при этом выполняя и свои обязательства члена НАТО.

Фото: РИА «Новости»

Обсуждение Украины и «новой валюты» БРИКС в Казани Напомним, что в этом году Россия председательствует в объединении под девизом «Укрепление многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности», что, собственно, и станет главной темой для обсуждения на полях саммита 22–24 октября.

В МИД отмечали, что участники мероприятия также обсудят актуальные вопросы региональной и глобальной повестки, подведут итоги совместной работы в рамках стратегического партнерства по самым разным направлениям.

Фото: РИА «Новости»

Также возможной темой (на уровне лидеров стран — участниц БРИКС) называют урегулирование региональных конфликтов, в том числе и украинского. При этом Дмитрий Песков в беседе с «Известиями» подчеркивал, что это не входит в повестку дня саммита, «но каждый участник может затронуть эту тему на свое усмотрение». При этом британский журнал The Economist сообщил, что в Казани Путин якобы предложит блоку организовать новую глобальную финансово-платежную систему. Все ради разрушения долларовой системы, удара по доминированию Америки в мировых финансах и защиты «России и ее друзей от санкций», добавили журналисты.

Фото: РИА «Новости»

Почему саммит БРИКС важен для России и мира Объединение БРИКС наращивает свое влияние на мировой арене, и ведущую роль здесь сейчас играет Россия — Москва сильно заинтересована в построении многополярного мира, и понятно, что без надежных союзников тут не обойтись, отметила в беседе с 360.ru политолог Анна Богачева. Отдельно эксперт обратила внимание на важность закрепления тезиса о провальных попытках изолировать Россию от внешних связей. «И подобного масштаба мероприятия являются лучшей демонстрацией международных связей и построения устойчивых отношений с очень разными государствами», — указала она.

Интересно, что, помимо действующих участников БРИКС, в форуме примут участие и страны, входящие в так называемую группу «Друзей мира», продолжила Богачева. Таким образом, по ее словам, объединение подчеркивает свою открытость для всего мира и готовность обсуждать любые темы, в том числе конфликт на Украине.

Фото: РИА «Новости»

«Особенно ожидаемы визиты турецкой делегации и представителей Саудовской Аравии, поскольку эти страны рассматриваются как посредники при будущих переговорах об украинском конфликте», — указала собеседница 360.ru. Одним из основных векторов нынешнего форума будет экономический — мир нуждается в реформировании экономической системы, и Россия предлагает тут решения, основанные на взаимной выгоде, а не на доминировании одной страны над другими.

«Мы ждем от этого саммита формирования новой финансовой системы, системы обмена финансовыми сообщениями, того, чего из-за санкций пытались лишить Россию и другие государства, которые находятся под санкциями», — подчеркнул в беседе с 360.ru экономист, политолог Александр Дудчак.

Фото: РИА «Новости»

В этом направлении продолжается масштабная работа, напомнил он. Речь тут идет и о создании системы прямых финансовых сообщений между центральными банками стран — участниц БРИКС, и о развитии банка БРИКС, финансирующего общие инвестиционные проекты, независимо от мировых финансовых конституций. «Речь, конечно же, будет еще идти и о цифровой валюте. О единой валюте пока речи не идет, но, возможно, развитие идеи цифровых валют — это то, что поможет выйти из-под зависимости от нынешних твердых валют, которые уже стали токсичными. Речь о долларе и евро, которые превратили в инструмент давления на государства», — добавил собеседник 360.ru.

По мнению Анны Богачевой, по итогам форума Москва ожидаемо рассчитывает на расширение и укрепление взаимоотношений с мировым сообществом, а также на дальнейшее повышение значимости БРИКС в международном пространстве.

Фото: РИА «Новости»

«Россия строит новый мир и готова нести за него ответственность», — подчеркнула политолог. Дудчак также обратил внимание, что желающих присоединиться к БРИКС сейчас достаточно. Однако, по его оценке, со стороны некоторых стран заявления скорее преследуют цель стимулировать ЕС к определенным действиям.

«Например, Сербия и Турция говорят, что они хотят вступить в БРИКС, что на практике до этого дойдет дело. Вообще, БРИКС — это объединение государств, обладающих суверенитетом. Те, кто им обладает, видят реальную выгоду от вступления, а такие страны, как Аргентина или Казахстан, теряют эту возможность», — добавил он.

Фото: Telmo Pinto/Keystone Press Agency / Global Look Press

Аргентина должна была с 1 января стать полноправным членом организации, напомнил Дудчак. Но из-за того, что к власти удалось привести «совершенно одиозного клоуна», — так эксперт охарактеризовал ее нынешнего лидера Хавьера Милея — республика продолжает в одиночку решать свои достаточно серьезные проблемы, потеряв возможность найти помощь в борьбе с ними у союзников по БРИКС.