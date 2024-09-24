Сегодня 15:50 «Чужая для всех». Турции предстоит выбирать между НАТО и БРИКС? Политолог Гуреев: Турция важна для БРИКС, но ей предстоит сделать выбор 0 0 0 Фото: Zakariya Yahya/Keystone Press Agency / Global Look Press Мир

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В начале сентября стало известно, что Турция подала заявку на полноформатное участие в БРИКС, тогда же в республике заговорили о выходе из НАТО. Зампредседателя турецкой партии Vatan («Родина») Хакан Топкурулу предупредил, что при вступлении в БРИКС Турция «разорвет цепи НАТО». Перспективы такого решения Анкары для геополитического устройства в беседе с 360.ru объяснил политолог Данила Гуреев.

Чужая для всех НАТО создавался как антисоветский блок, в него вошли страны — победительницы во Второй мировой войне. Турция вступила в блок в силу своего геополитического расположения — у нее очень выгодная география, отметил Гуреев. «В рамках НАТО Турция выступала как элемент воздействия против Советского Союза и контроля над Черным морем, Ираном и всем Ближним Востоком», — пояснил он. Также специалист напомнил, что Турция довольно давно является кандидатом в Евросоюз. Однако в ЕС делают все, чтобы вступления страны в объединение не произошло. «Турции с точки зрения цивилизации находится в очень интересном положении. Они для всех чужие. Чужие для Евросоюза, чужие для арабского мира и для мусульманского в целом. Если рассматривать БРИКС, то Турция и здесь тоже государство чужое», —считает Гуреев.

Фото: РИА «Новости»

БРИКС как альтернативная экономика Сейчас, по словам Гуреева, сложившаяся в мире тенденция такова, что все экономические процессы проходят либо через США напрямую, либо через их сателлитов. «БРИКС — это объединение крупнейших мировых экономик в качестве альтернативы и более благородного, более справедливого экономического мироустройства», — пояснил собеседник 360.ru. Турция чужая для БРИКС не по экономическим соображениям, а по политическим, уточнил политолог. Организация создавалась как возможность спокойно и справедливо торговать в обход США, поэтому состоящая в НАТО Турция воспринимается как «чужеродный элемент» из «другого лагеря». Эксперт считает, что для вступления в БРИКС перед Турцией поставят одно условие — ей придется решить, с кем продолжать путь. «Турция стоит перед определенной развилкой — усидеть на всех стульях, уж как бы Анкара этого ни хотела, у нее не получится. Нужно будет определиться, либо она с западным блоком, либо уже с блоком нашим», — подчеркнул специалист.

Фото: РИА «Новости»

Турция и БРИКС Если Турция определится и все же решит вступить в БРИКС, то и в этом случае ей предстоит выполнить ряд условий, считает Гуреев. «Прежде чем Турцию брать в качестве сотрудника, в качестве дипломатического, экономического, политического партнера, мы должны заставить ее, в общем-то разорвать [отношения с НАТО]. Турция нам нужна как член БРИКС, но с рядом больших условий», — заметил собеседник 360.ru. Отдельно он обратил внимание, что Турция нужна и блоку НАТО из-за своего географического расположения. И с учетом этого, по его мнению, США, которые, как известно, играют главную роль в альянсе, постараются не допустить ухода Анкары.

Фото: РИА «Новости»

Приглашение Турции на саммит БРИКС, по мнению Гуреева, связано с тем, чтобы обозначить требования, и власти страны едут в Казань, чтобы эти требования выслушать. «Турция едет эти требования выслушивать, сопоставлять, взвешивать и принимать решения в дальнейшем. Турция — это геополитически выгодное государство, от нее многое зависит. Общая конфигурация дел на территории Ближнего Востока и Средиземноморья может крайне измениться под влиянием этой страны», — предупредил политолог. Также Гуреев отметил, что турецкие власти знают о таком раскладе и активно пользуются рычагами давления и даже элементами шантажа. «Турция едет разговаривать с членами БРИКС — это в первую очередь послание не для нас, это послание для американцев о том, что Турция может себе позволить проводить более суверенную политику», — подытожил эксперт.