Главные события 2024 года: выборы президентов, БРИКС в Казани, «Орешник» и многое другое

Неподалеку от села Яблоново Белгородской области 24 января ВСУ сбили ракетой комплекса Patriot российский военно-транспортный самолет Ил-76. На борту находились 74 человека: 65 пленных украинских военных, которых везли для обмена, шесть членов экипажа и трое сопровождающих.

Генштаб ВСУ заявил, что самолет был законной целью: он якобы перевозил ракеты. Также Украина отказывалась подтверждать факт передачи тел погибших украинцев, при этом омбудсмен Верховной рады Дмитрий Лубинец в декабре 2024 года заявил, что экспертиза останков военнопленных будет длиться еще «месяц-два».