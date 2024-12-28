Главные события 2024 года: выборы президентов, БРИКС в Казани, «Орешник» и многое другое
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- Выборы президента — 2024
- Покушение на Дональда Трампа
- «Хезболла»
- Выборы президента Грузии 2024
Прежде чем встречать Новый год, положено провожать старый. 360.ru предлагает вспомнить, каким был 2024-й, чем он запомнился всему миру и России.
Январь: Украина сбила самолет с пленными
Неподалеку от села Яблоново Белгородской области 24 января ВСУ сбили ракетой комплекса Patriot российский военно-транспортный самолет Ил-76. На борту находились 74 человека: 65 пленных украинских военных, которых везли для обмена, шесть членов экипажа и трое сопровождающих.
Генштаб ВСУ заявил, что самолет был законной целью: он якобы перевозил ракеты. Также Украина отказывалась подтверждать факт передачи тел погибших украинцев, при этом омбудсмен Верховной рады Дмитрий Лубинец в декабре 2024 года заявил, что экспертиза останков военнопленных будет длиться еще «месяц-два».
Февраль: освобождение Авдеевки
Российские войска 17 февраля после долгих боев освободили Авдеевку. Этот город был одним из наиболее крупных укрепленных районов ВСУ, к тому же он стоит на пути от Донецка на Константиновку, Краматорск и Славянск. Прорыв в этом направлении фронта был для России важной и трудной задачей.
Тем не менее с середины осени 2023 год армия начала массированный штурм города и в конце концов части украинских войск были вынуждены отступить, спасаясь от окружения. Так над Авдеевкой взвился российский триколор.
Март: выборы президента России
С 15 по 17 марта россияне в восьмой раз выбирали президента. Явка избирателей превысила 77%, а опросы показали рекордный уровень доверия к результатам выборов — более 83%.
Изначально о намерении участвовать в выборах заявили более 30 человек. Однако до предвыборной кампании дошли только 11 претендентов, а ко дню голосования осталось всего четверо. Более 87% россиян отдали свой голос за Владимира Путина.
Инаугурация состоялась 7 мая 2024 года.
Апрель: вывод миротворцев из Нагорного Карабаха
В апреле Россия начала вывод своих миротворцев из Нагорного Карабаха. Военный контингент там располагался со времен прекращения Второй карабахской войны 2020 года и по результатам продления договора должен был оставаться до 2025-го.
Исход миротворцев был обусловлен тем, что Армения признала границы Азербайджана по состоянию на 1991 год, следовательно, больше не могла претендовать на Нагорный Карабах. Последние российские военные покинули непризнанную республику 12 июня.
Май: покушение на Роберта Фицо
Возле Дома культуры в городе Гандлова 15 мая неизвестный мужчина открыл огонь по премьер-министру Словакии Роберту Фицо. Прежде чем нападавшего схватили несколько человек, он успел выстрелить четыре раза: один пуля попала политику в живот, остальные — в голову и грудь. Врачам удалось его спасти.
Стрелком оказался сторонник оппозиционных либеральных партий 71-летний писатель Юрай Цинтула из города Левице. Он был уверен, что Фицо ослабил антикоррупционное законодательство. Кроме того, он возмутился тем, что премьер не хотел передавать оружие Украине.
Июнь: выборы в Европарламент
С 6 по 9 июня прошли 10-е выборы в Европарламент. Это первые общенародные голосования после выхода из союза Великобритании в 2020 году. На пост председателя Европарламента выдвигали 10 кандидатур, плюс четверо от непризнанных в ЕС партий. Но это не помешало Урсуле фон дер Ляйен и ее клевретам удержаться на теплых местах.
Разумеется, не обошлось без «руки Москвы»: Россию бездоказательно обвинили в слежке за евродепутатами и финансировании всех неугодных (читай — оппозиционных) политиков. В результате за «распространением российской пропаганды» под санкции попали РИА «Новости», «Известия» и «Российская газета».
Июль: победа лейбористов Великобритании
Четвертого июля состоялись парламентские выборы в Великобритании. Консерваторы впервые за 14 лет потерпели поражение. Их лидер Риши Сунак покинул место главы партии и свое кресло главы правительства.
Победу одержала Лейбористская партия во главе с Киром Стармером. Он стал новым премьером и сформировал свой кабинет, в котором женщины впервые получили большую часть высших политических должностей. А Рэйчел Ривз стала первой в британской истории канцлерин казначейства.
Июль: покушение на Дональда Трампа
На предвыборном митинге в Батлере, штат Пенсильвания, 13 июля 2024 года раздалась стрельба. Одна из пуль прострелила ухо кандидату в президенты США Дональду Трампу. Ранения получили еще трое участников зрителей, а один человек, 50-летний пожарный, погиб.
Убийцей оказался 20-летний Томас Мэттью Крукс. Он расположился на крыше здания в 120 метрах от трибуны и вел огонь из винтовки типа AR-15. Стрелка удалось нейтрализовать одному из членов контрснайперской команды Секретной службы США. Это первый случай стрельбы в американского кандидата в президенты с 1972 года.
Июль: Байден сошел с дистанции
Днйствующий президент США Джо Байден 21 июля объявил об отказе от участия в выборах президента США. Считается, что это решение было спровоцировано провальными дебатами с Дональдом Трампом. Множество американцев вдруг осознали, что их лидер слишком стар и немощен, чтобы вершить судьбы мира.
Байден и его семья долго опровергали слухи о его возможном самоотводе, однако Демократическая партия настояла на смене кандидата. Вместо себя Байден предложил вице-президента Камалу Харрис.
Июль: скандальные Олимпийские игры
Двадцать шестого июля в Париже стартовали летние Олимпийские игры. Церемония их открытия вызвала неоднозначную реакцию во всем мире: уж слишком много там было персонажей, не имеющих никакого отношения к спорту. Особенно сильно верующих (причем не только христиан) возмутила пародия на «Тайную вечерю» да Винчи.
Еще было интересное явление Диониса, перфоманс с королевой Марией-Антуаннетой, держащей в руках свою отрубленную поющую голову, перепутанные Южная и Северная Кореи, вздернутый на флагшток перевернутый олимпийский флаг. Все эти «промахи» потом заботливо удалили из всех официальных источников.
Впрочем, сами игры тоже прошли со скандалами. Спортсмены, вынужденные совершать заплыв в Сене, после финиша не могли сдержать тошноту, другие участники жаловались на отравление местной пищей и ограбления. К тому же не у всех олимпийцев была точно установлена их половая принадлежность.
Август: обмен заключенными между Россией и Западом
Первого августа состоялся крупнейший с окончания холодной войны обмен заключенными между Россией, Белоруссией и западными странами. Из США, Германии, Норвегии, Польши и Словении вернулись находившиеся там в заключении восемь россиян, в том числе супружеская пара, их дети тоже приехали в Москву.
Москва, в свою очередь, передала за рубеж 16 человек. Среди них были россияне, которые нарушили закон, западные граждане, обвиняемые в шпионаже и других преступлениях, а также один немец, приговоренный к высшей мере наказания и помилованный президентом Белоруссии.
Август: арест Дурова во Франции
Двадцать четвертого августа создателя ВК и Telegram Павла Дурова задержали в аэропорту Ле-Бурже во Франции. Как оказалось, уже почти 10 лет французский департамент по борьбе с киберпреступностью подозревает миллионера в соучастии во многих преступлениях, в том числе в обороте наркотиков и хранении детской порнографии.
Дурова отпустили под залог, но пока длится разбирательство, ему запрещено покидать Францию. Бизнесмен обосновался в одном из самых роскошных отелей Парижа — пятизвездочном Hotel de Crillon — и продолжает спокойно заниматься своими проектами. О ходе следствия французские власти ничего не сообщают.
Сентябрь: гибель лидера «Хезболлы» Хасана Насраллы
Двадцать седьмого сентября в Ливане убили главу движения «Хезболла» Хасана Насраллу. Он погиб во время израильской операции «Новый порядок»: истребителей F-16 119-й эскадрильи нанесли авиаудар по густонаселенному жилому району Бейрута.
На подземную штаб-квартиру в районе Дахия на юге столицы Ливана, где скрывался Насралла, было сброшено нескольких тонн боеприпасов, в том числе и американских противобункерных бомб. Вместе с лидером «Хезболлы» погибли приблизительно 20 его сторонников и 33 мирных жителя, еще 195 получили ранения.
Октябрь: освобождение Угледара
Первого октября российские войска освободили Угледар — город в Волновахском районе Донецкой области. Это было непросто: ВСУ оборудовали там многоэшелонированные рубежи и позиции как на подступах к городу, так и непосредственно в жилой застройке. Также использовались подземные коммуникации.
Попытки отбить город продолжались более двух лет. Наконец, благодаря внезапному наступлению и умелым действиям штурмовиков россияне смогли победить. Все участвовавшие в освобождении Угледара представлены командованием к наградам.
Октябрь: саммит БРИКС
С 22 по 24 октября в Казани прошел XVI саммит глав государств БРИКС. Помимо постоянных членов объединения, прибыли представители более 30 стран. Также в столице Татарстана побывал генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.
Самые многочисленные делегации отправили Китай (560 человек), Индия (260 человек), Турция (237 человек), Венесуэла (228 человек) и ОАЭ (198 человек). Всех гостей встречал лично глава республики Рустам Минниханов и угощал чак-чаком.
Ноябрь: Трамп стал президентом США
Пятого ноября состоялись выборы президента США. Ставленница Демократической партии Камала Харриса проиграла представителю республиканцев Дональду Трампу. Он стал первым с 1892 года президентом, который снова пришел к власти после перерыва. Позже коллегия выборщиков подтвердила победу Трампа.
В тот же день прошли выборы в сенат и Палату представителей. Республиканская партия смогла и там, и там получить большинство мест.
Инаугурация избранного президента запланирована на 20 января 2025 года.
Кстати, в 2024-м также состоялись президентские выборы в Азербайджане, Венгрии, Венесуэле, Грузии, Индонезии, Исландии, Литве, Румынии, Тайване, Северной Македонии, Сенегале, Сомалиленде и Финляндии. Украинцы тоже должны были в этом году выбрать нового лидера, но их нынешняя власть отказала своим гражданам в этом праве.
Ноябрь: ядерная доктрина России
Владимир Путин утвердил новую редакцию ядерной доктрины России 19 ноября. Вместе с тем расширили перечень категории государств и военных союзов, в отношении которых осуществляется ядерное сдерживание, включая страны, предоставляющие свою территорию для потенциальной агрессии.
Теперь ядерный ответ возможен не только при прямой ядерной угрозе, но и при критической угрозе суверенитету России с использованием обычных вооружений. Агрессия со стороны неядерного государства при поддержке ядерной державы будет рассматриваться как их совместное нападение.
Также агрессивные действия любой страны — участницы военного блока будут трактоваться как агрессия всего альянса.
Интересно
Ноябрь: испытания ракеты «Орешник»
Утром 21 ноября российская армия поразила стратегический объект в городе Днепр баллистической ракетой средней дальности «Орешник». Это был первый боевой запуск нового оружия с разделяющейся головной частью. Хотя «Орешник» разработали как носитель ядерных боеголовок, испытали его в безъядерном оснащении.
В тот же день Путин в своем телеобращении подтвердил использование «Орешника». Президент рассказал, что ракета движется с гиперзвуковой скоростью М=10 (число Маха), а современные мировые средства ПВО и ПРО просто не в состоянии ее сбить.
Декабрь: смена власти в Сирии
Восьмого декабря, в результате боев, столицу Сирии Дамаск захватили силы вооруженной оппозиции. Армия практически без боя сдавала свои позиции по всей стране. Президент Башар Асад вместе с семьей бежал в Россию, где официально получил убежище.
Повстанцы поручили премьер-министру режима Асада Мухаммеду аль-Баширу сформировать и возглавить переходное правительство Сирии. Оно будет действовать до 1 марта 2025 года.
Декабрь: крушение танкеров в Керченском проливе
Два российских танкера — «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» — 15 декабря потерпели крушение в Керченском проливе из-за непогоды. Все члены экипажей эвакуировались, один человек погиб. Суда буквально разломились пополам, в море попало более девяти тонн нефтепродуктов.
Позже выяснилось, что оба танкера находились в море в нарушение сезонных ограничений на плавание в этой акватории. Мазут вынесло на побережье Краснодарского края. Волонтеры собрали более 17 тысяч тонн загрязненного песка и грунта, очистили почти 40 километров береговой линии, спасли сотни птиц.
Сейчас специалисты, спасатели и активисты совместно продолжают очистку пляжей.