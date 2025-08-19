Главе азербайджанской общины с Южного Урала аннулировали паспорт России: плакали его ооошки
Коц: лишение гражданства Ханкишиева — ответ на хамство Баку
На хамство Азербайджана начали отвечать — бить по кошелькам. Подтверждение тому — лишение российского гражданства главы азербайджанской общины Челябинской области Аршада Ханкишиева. Кроме того, крупному бизнесмену и ресторатору запретили въезд в Россию.
Об аннулировании российского паспорта Ханкишиева сообщил сегодня Sputnik Армения. По информации издания, предположительно, главу диаспоры обвиняют в пропаганде «этносепаратизма».
В 2021–2024 годах Ханкишиев возглавлял общественную организацию «Региональная национально-культурная автономия азербайджанцев Челябинской области». Ее ликвидировали по решению суда в ноябре прошлого года.
Помимо этого, в период с 2019 по 2023 год бизнесмен был президентом челябинской областной социально-правовой общественной организации «Азербайджан».
Является учредителем нескольких компаний: две занимаются оптовой торговлей фруктами и овощами — ООО «Фрут-хауз», ООО «Фруктдом», а третья — ООО «Нар шараб» связана с ресторанным бизнесом. Все эти ооошки зарегистрированы в Челябинске.
Лишение Ханкишиева гражданства — продолжение ответа на неприкрытое хамство, льющееся из Баку с июля, убежден военкор Александр Коц.
«Ханкишиев является крупным бизнесменом и ресторатором на Урале. Ранее гражданства лишили также руководителя азербайджанской диаспоры Подмосковья Эльшана Ибрагимова», — напомнил журналист.
Тут же военкор напомнил о недавнем опросе, который он проводил в своем Telegram-канале относительно ответа, который может дать Москва на агрессивные выпады Баку. Тогда многие отмечали, что бить надо по кошельку. И они оказались правы.
«В азербайджанской диаспоре крутятся колоссальные деньги, львиная доля которых уходит на родину. Лишение гражданства и депортация лидеров диаспор во многом ломает привычные бизнес-схемы», — пояснил Коц.
Тут же журналист обратил внимание, что сегодня пограничники не пропустили через границу азербайджанского продюсера и телеведущего Эмина Эфенди.
«Он оскорбительно высказывался в своем паблике о России и открыто выражал поддержку Украине. Нужны ли нам такие гости? Ответ очевиден», — заключил военкор.