Главе азербайджанской общины с Южного Урала аннулировали паспорт России: плакали его ооошки

На хамство Азербайджана начали отвечать — бить по кошелькам. Подтверждение тому — лишение российского гражданства главы азербайджанской общины Челябинской области Аршада Ханкишиева. Кроме того, крупному бизнесмену и ресторатору запретили въезд в Россию.

Об аннулировании российского паспорта Ханкишиева сообщил сегодня Sputnik Армения . По информации издания, предположительно, главу диаспоры обвиняют в пропаганде «этносепаратизма».

В 2021–2024 годах Ханкишиев возглавлял общественную организацию «Региональная национально-культурная автономия азербайджанцев Челябинской области». Ее ликвидировали по решению суда в ноябре прошлого года.

Помимо этого, в период с 2019 по 2023 год бизнесмен был президентом челябинской областной социально-правовой общественной организации «Азербайджан».

Является учредителем нескольких компаний: две занимаются оптовой торговлей фруктами и овощами — ООО «Фрут-хауз», ООО «Фруктдом», а третья — ООО «Нар шараб» связана с ресторанным бизнесом. Все эти ооошки зарегистрированы в Челябинске.