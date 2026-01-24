Сегодня 04:44 Рабы, пираты и оргии: нелегкая судьба острова Эпштейна и что с ним сейчас 0 0 0 Фото: Остров Литл-Сент-Джеймс, Виргинские острова США. Navin75 / Википедия Интересное

Последней землей, которую Дания продала США, был остров Литл-Сент-Джеймс. Когда-то он был домом настоящих пиратов, но потом американцы золотом и угрозами вытребовали его, как и другие части архипелага Виргинских островов. Сегодня этот клочок суши известен как «остров Эпштейна» — тот самый, где годами устраивали оргии с несовершеннолетними.

История карибского архипелага Остров Литл-Сент-Джеймс входит в плеяду Виргинских островов в Карибском море. В давние времена там жили индейцы сибонеи, карибы и араваки. Потом в 1493 году сюда приплыл Христофор Колумб. Он-то и дал архипелагу общее название. Оно, кстати, производное от латинского слова virgo — «дева» или «девственница». Однако Вергиния из древнеримской легенды тут ни при чем. Колумб вспомнил легенду о святой Урсуле. Она была дочерью британского короля и однажды отправилась в паломничество в Рим в сопровождении 11 тысяч дев. Кончилась история плохо: на обратном пути в районе Кельна прекрасные путешественницы попали в лапы гуннам, которые убили женщин за отказ отречься от христианства.

Фото: «Мученичество Святой Урсулы и одиннадцати тысяч Дев», Питер Пауль Рубенc / Публичное достояние

Европейские колонисты начали расселяться на островах с XVII века. Люди занимались сельским хозяйством и давали имена новым землям. Они тем временем последовательно меняли хозяев: ими владели Великобритания, Испания, Франция, Мальтийский орден. Затем в 1666 году Дания захватила острова Сент-Томас и Сент-Джон, а позднее купила у Франции Санта-Крус. Датчане пытались было основать на Сент-Томасе плантации, но не учли плохое плодородие местных земель и потерпели крах. Скоро остров стал одним из центров торговли ромом и рабами, а его порт — одной из пиратских баз. Санта-Крус оправдал сельскохозяйственные ожидания и там устроили около 200 плантаций сахарного тростника. Однако и тут у датчан не все вышло гладко: в 1848 году чернокожие рабы устроили восстание. Большого облегчения оно не принесло, но хотя бы 20% невольников получили свободу.

Фото: Пляж на острове Сент-Джон, Виргинские острова США. Katja Kreder / www.globallookpress.com

Покупка США Раз уже Виргинские острова находились в Новом свете, то рано или поздно они привлекли бы внимание США. Так и случилось во второй половине XIX века. Американский президент Эндрю Джонсон хотел вытеснить европейские державы из западного полушария и прикинул, что остров Сент-Томас отлично подойдет для контроля над всем Карибским регионом. Для Дании, которая уже потеряла свое влияние на мировой арене, владения на Карибах были откровенно убыточны — цены на сахар падали все ниже. После долгих переговоров в 1867 году янки и датчане подписали договор о продаже островов за семь с половиной миллионов долларов золотом. Однако конгресс США отказался ратифицировать соглашение.

Фото: Древний виадук для подачи воды на плантации сахарного тростника, остров Сент-Круа, Виргинские острова США. Horst Mahr / www.globallookpress.com

Во время Первой мировой войны американцы снова заговорили про острова. Заявили, будто туда вот-вот явится Германия, захватит стратегически важные территории, устроит базы для подлодок, начнет пачками топить торговые суда, грозить недавно открытому Панамскому каналу. Датчане колебались и никак не могли решиться. Тут президент США Вудро Вильсон оставил дипломатию и прямо пояснил: откажетесь от сделки — заберем силой. Так в августе 1916 года за 25 миллионов долларов золотом, или 87 миллионов датских крон (половину годового бюджета Датского королевства) острова, в том числе и Литл-Сент-Джеймс, стали собственностью американцев. Обе стороны быстро ратифицировали соглашение. Спрашивать мнения живущих там людей никто не стал.

Фото: Остров Литл-Сент-Джеймс, Виргинские острова США. Navin75 / Википедия

Остров Эпштейна Остров Литл-Сент-Джеймс со временем перешел в частные руки. Его сдавали в аренду желающим за круглую сумму спокойно отдохнуть подальше от чужих глаз. Там в 1993 году через три месяца после знакомства с супермоделью Клаудией Шиффер ей сделал предложение мегапопулярный тогда фокусник Дэвид Копперфильд. В апреле 1998-го остров стал собственностью американского финансиста Джеффри Эпштейна. Хотя прежний владелец, венчурный капиталист Арч Каммин запрашивал больше 10 миллионов долларов, сторговались менее чем за восемь. Новый хозяин тут же заказал масштабный ремонт у известного архитектора и дизайнера интерьеров Эда Таттла.

Фото: Резиденция Эпштейна, остров Литл-Сент-Джеймс, Виргинские острова США / Публичное достояние

Эпштейна раздражало, что его резиденция зависела от генераторов. В 2005 году он оплатил Управлению водоснабжения и электроэнергии Виргинских островов прокладку комбинированного силового и волоконно-оптического кабеля между островами Сент-Томас и Литл-Сент-Джеймс. Так появились выделенные линии электроснабжения и интернета. Скоро, помимо основной виллы, резиденции Эпштейна и гостевых домов, на острове появились храм, домик на пристани, бассейн, две вертолетные площадки, подсобные помещения, офисы для персонала. Всего в поместье работало 70 сотрудников на условиях соблюдения ими полной конфиденциальности.

Фото: Главный дом и гостевые бунгало, остров Литл-Сент-Джеймс, Виргинские острова США / Публичное достояние

Последний пункт особенно понятен: на остров приезжало множество знаменитостей, миллионеров и миллиардеров, политиков, члены монарших семей. Гости резвились с несовершеннолетними девочками, которых привозили на остров как живой товар. Впрочем, бывали там и вполне взрослые дамы, готовые с помощью секса завязать нужные знакомства и подзаработать. Лавочку окончательно прикрыли в 2019 году. Литл-Сент-Джеймс выставили на продажу, его оценили почти в 64 миллиона долларов. Кстати, Эпштейну принадлежал и расположенный поблизости Грейт Сейнт-Джеймс. Финансист купил его в 2016-м за 22,5 миллиона долларов. Там собирались построить комплекс с амфитеатром, бассейн и подводный бассейн. В марте 2022 года наследники Эпштейна продали Грейт-Сент-Джеймс и Литтл-Сент-Джеймс за 125 миллионов долларов. Вырученные средства собирались пустить на урегулирования судебных исков. Через год, в мае миллиардер Стивен Декофф объявил о приобретении обоих островов за 60 миллионов долларов.