Сегодня 20:01 Германия. Мощь, которая превращается в немощь Блогер «Голос Мордора»: история с компанией ThyssenKrupp — знаковая для Германии 0 0 0 Фото: Fabian Strauch / dpa / Global Look Press Эксклюзив

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Некогда славившаяся своим промышленным потенциалом Германия стремительно теряет позиции. Стоимость акций компании ThyssenKrupp — гордости немецкой индустрии — на бирже стала отрицательной, а многие ее предприятия вскоре рискуют превратиться в «ржавый пояс». С чем связан кризис и о чем говорит, объяснил автор Telegram-канала «Голос Мордора» для Telegram-канала 360.ru.

Далее — его прямая речь.

А знаете такую компанию ThyssenKrupp? Та самая гордость и база немецкой индустрии из Рурского региона, которая когда-то была и символом военной мощи Германии. Наверное, самое знаменитое в мире металлургическое производство. Заводы компании поражают самое смелое воображение — настоящие гиганты, растянувшиеся на десятки километров. Конечно, его мощь в последнее время была совсем не такой, как раньше. Потому что компания производила только высоколегированные стали, давно отказавшись от производства чугуна и марок стали попроще.

Грязно это и не очень прибыльно, и потому производство этих видов продукции отдали в Индию и Китай, часть заводов компании просто перестала работать, но издержки покрывались за счет стоимости дорогих технологичных марок стали. А еще компания выпускала металлообрабатывающие станки, которые тоже ценились во всем мире. Но, похоже, кризис немецкой индустрии дотянулся и до ThyssenKrupp.

Гигант гордой немецкой промышленности на бирже имеет сейчас отрицательную стоимость. Акции продаются дешевле номинала, что значит, что они где-то недалеко от статуса мусорных, а инвесторы просто не верят в будущее компании. И они имеют для этого все основания.

Фото: Fabian Strauch / dpa / Global Look Press

ThyssenKrupp — одна из тех компаний, которые критически зависят от цен на энергию и сырье. Долгие десятилетия с этим не было никаких проблем благодаря поставкам из России. Компания покупала не только газ, но и необходимый для производства стали кокс, легирующие добавки и даже часть руды.

Когда-то руду и уголь для кокса добывали прямо в Рурской области, но эта добыча давно стала историей. Плохо для экологии, да и труд тяжелый и неблагодарный, а немцы как-никак в «золотом миллиарде», то есть такая работа не для них.

Да и месторождения прилично истощились, потому о «крупповских пушках» слышали еще в XIX веке. Но проблем не было, потому что было сотрудничество с Россией.

Теперь, похоже, в Германии появится свой «ржавый пояс». Многие заводы компании и так выглядят очень неприглядно, представляя собой гигантские конструкции ржавого цвета, буквально торчащие из зеленых лесов. Но теперь и все производства компании рискуют в будущем выглядеть именно так.

Фото: Fabian Strauch / dpa / Global Look Press

Потому что компания не выдержит конкуренции с теми же Китаем и Индией. Да и в России производство стали — очень выгодное дело благодаря доступу к копеечной энергии и сырью. Кроме того, во всех этих странах производят и дорогие марки стали, да и с производством металлообрабатывающего оборудования тоже проблем нет. Германия давно не уникальна по этим показателям, а теперь потеряла и главное преимущество — цену.

А это значит, что тысячи сотрудников компании вскоре могут потерять работу. В Германии и так идет настоящее цунами увольнений, но история с ThyssenKrupp — знаковая, потому что компания являлась чуть ли не символом индустриальной мощи Германии. Мощи, которая превращается в немощь.