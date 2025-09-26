Франция впервые получила президента-уголовника. Скандальная политика Николя Саркози

Бывший президент Франции Николя Саркози войдет в историю страны, как первый глава государства, получивший реальный срок. Суд Парижа приговорил его к пяти годам тюрьмы по делу о деньгах ливийского лидера Муаммара Каддафи. Но это не единственный скандал, в который угодил Саркози за время своей долгой политической карьеры.

Как Саркози пришел в политику

Сын потомков греческих и венгерских иммигрантов Николя Поль Стефан Саркози де Надь-Боча (так полностью звучит имя бывшего президента Франции) увлекся политикой еще в 19 лет, когда вступил в партию «Союз демократов за республику». В 22 стал депутатом муниципального совета пригорода Парижа Нейи-сюр-Сен, а в 28 — самым молодым мэром. Из кресла градоначальника Саркози попал в председатели молодежного комитета партии, где познакомился и подружился с будущим президентом Франции Жаком Шираком.

Он выступал в его поддержку, но их пути разошлись, когда Саркози стал депутатом парламента, а после занял пост министра бюджета в правительстве Эдуарда Балладюра при президенте Франсуа Миттеране.

Тогда глава государства срочно искал себе преемника, который составит конкуренцию на выборах, набравшему популярность Шираку. Саркози предложил Балладюру выставить свою кандидатуру, чем навлек на себя гнев своего бывшего друга. После прихода Ширака на президентский пост в 1995 году амбициозный политик покинул правительство. Их отношения наладились только спустя несколько лет, когда Ширак пригласил Саркози занять пост министра внутренних дел. На этой работе политик начал жестко решать проблемы с ростом преступности в пригородах и компактных местах проживания мусульман и мигрантов из африканских стран.

Эти решения дали обратный эффект. Пиком стали массовые протесты с поджогами машин в пригородах Парижа в 2005 году.

Саркози называл участников беспорядков «отбросами» и «сбродом», с которыми нельзя вести диалог, предлагал использовать поливальные машины, чтобы «смыть всю грязь», а также грозил мигрантам депортацией. Неудивительно, что после его победы на президентских выборах 2007 года в пригородах Парижа снова заполыхали автомобили, а на площади Бастилии прошла массовая акция протеста, переросшая в столкновение с полицией.

Как Саркози стал главным разочарованием Франции

Возглавив страну в 2007 году Николя Саркози пообещал полностью изменить консервативную систему Франции и сделать ее лидером всей Европы, подвинув с первого места Германию.

Своими заявлениями он вызвал сильное раздражение канцлера Ангелы Меркель, которая всегда отличалась терпимостью и сдержанностью. В результате отношения лидеров двух ведущих стран ЕС оставались натянутыми до конца.

При этом Саркози постоянно шел на обострение. Он инициировал выдвижение на пост главы Международного валютного фонда бывшего министра финансов Франции Доминика Стросс-Кана, обсудив это решение со всеми партнерами по ЕС кроме Германии. Еще одной шпилькой в сторону Берлина стала история с освобождением болгарских медсестер, которых удерживали в Ливии на протяжении нескольких лет по необоснованному обвинению в заражении более 400 детей ВИЧ. Переговоры с лидером страны Муаммаром Кааддафи вел глава немецкого МИД Франк-Вальтер Штайнмайер. В конце концов он договорился об освобождении медиков, но из страны их вывезла на своем самолете первая леди Франции Сесиль Саркози. Для закрепления успеха после этого в Ливию отправился ее муж, который договорился с Каддафи о строительстве атомной электростанции. Всем казалось, что Саркози вытягивает лидера африканской страны из многолетней опалы. Но в 2011 году, когда в Ливии началось жестокое подавление протестов, именно президент Франции первым из мировых лидеров сыграл ключевую роль в начале военной операции НАТО, которая закончилась свержением Каддафи.

Во внутренней политике у Саркози тоже было не все гладко. Он неудачно инициировал повышение пенсионного возраста до 62 лет, что привело к протестам, и проводил экономические реформы, не обращая внимания на глобальный кризис 2008 года. К концу его правления Франция пришла с безработицей на уровне 10%, возросшим государственным долгом и сильной инфляцией. При этом чрезмерная публичность Саркози, его стиль жизни с роскошными отпусками за счет крупных бизнесменов и нескрываемая любовь к роскоши вызывала раздражение простых французов.

Смена первой леди Франции

Одним из главных скандалов с участием Саркози стал его развод с женой в первый же год президентства. Слухи о том, что Николя и Сесиль Саркози находятся на грани развода ходили к тому времени не первый год. Готовящийся к президентским выборам политик, занимавший тогда пост министра внутренних дел, даже добился увольнения главного редактора газеты «Пари-Матч», которая опубликовала фотографии Сесиль с ее любовником Ришаром Атья.

Откровенное интервью будущей первой леди Франции в печать не попало после того, как в редакцию пришли налоговые инспекторы, которые посоветовали журналистам отказаться от публикации.

Спустя год после развода Саркози женился на известной модели и певице Карле Бруни. Свадьбу пара сыграла в Елисейском дворце. Этот брак стал самым обсуждаемым во всем мире.

Бруни была известна своей бурной личной жизнью. Она крутила романы с Миком Джаггером, Кевином Костнером, Эриком Клэптоном и даже Дональдом Трампом. Одним из крупнейших досвадебных скандалов с ее участием стали ее одновременные отношения с французским издателем Жан-Поле Эйндховеном и его сыном Рафаэлем, от которого она родила ребенка. Сама Бруни говорила, что не верит в моногамию и считает, что партнеров должно быть много. Во время брака с Саркози бывшая модель остепенилась и перестала быть постоянной героиней скандальных хроник.

Дело о деньгах Каддафи

К 2012 году рейтинг Саркози значительно упал, а социалисты перетянули на себя часть умеренного электората. Переизбраться на второй срок он не смог и в 2012 году покинул свой пост, уступив кресло Франсуа Олланду. К тому времени оппозиционные силы раскачивали тему незаконного финансирования первой предвыборной кампании бывшего президента, а также обвиняли его в коррупции.

Свои аргументы они строили на публикации сайта Mediapart, выложившего два документа, в которых говорилось, что Каддафи передал Саркози 50 миллионов евро на президентскую кампанию.

Участниками сделки был сын лидера африканской страны Сейф аль-Ислам и французский бизнесмен ливанского происхождения Зиад Такиеддин, который стал ключевым свидетелем обвинения. Предприниматель заявлял, что лично перевозил чемоданы наличных в предвыборный штаб Саркози в 2005 и 2006 годах.

Подтверждал передачу денег и сын Каддафи Сейф аль-Ислам. Он подчеркивал, что считает Саркози предателем, так как он взял у отца миллионы, а чтобы это не вышло в свет инициировал вмешательство НАТО в гражданский конфликт.

Саркози все обвинения отрицал, называя документы поделкой и требуя опровержения. Но тут подоспел еще один коррупционный скандал.

Деньги с запахом духов

В 2013 году французские следователи решили проверить финансирование обеих предвыборных кампаний Саркози и пришли к неожиданным выводам, что в обоих случаях политик в два раза превысил установленный лимит в 22,5 миллиона евро, спрятав все за двойной бухгалтерией.

Еще одним незаконным источником денег стала принудительная финансовая помощь самой богатой женщины Франции — наследницы косметической империи L’Oreal Лилиан Бетанкур. Предпринимательница много лет страдает болезнью Альцгеймера, на которой якобы сыграл Саркози.

Показания против него дала бывшая бухгалтер компании Клер Тибу, заявившая, что в 2007 году от нее потребовали выдать 150 тысяч евро наличными доверенному лицу Саркози на избирательную кампанию политика. Криминалисты довели дело до суда, где оно полностью развалилось. Обвинения с Саркози сняли. Но на этом все не закончилось.

Задержание и первый приговор Саркози

Летом 2014 года Франция замерла. Полиция задержала бывшего президента Николя Саркози в пригороде Парижа для допроса по делу о давлении на судью.

По версии следствия, на посту главы государства политик предлагал судье Жильберу Азиберу пост в Монако в обмен на информацию о ходе расследования по делу о деньгах Лилиан Бетанкур.

В распоряжении криминалистов оказались записи телефонных разговоров Саркози и его адвоката Тьерри Эрзога. Ордер на прослушку они получили в рамках расследования дела о деньгах Каддафи. Это дело дошло до суда и на скамье подсудимых оказались все трое: Саркози, Эрзог и Азибер. Политика обвинили в коррупции и препятствованию правосудию, а адвоката и судью — в нарушении профессиональной тайны. Суд приговорил Саркози к трем годам тюрьмы, из которых два он разрешил отбыть условно. Бывший президент подал апелляцию и через два года суд уголовный суд Парижа смягчил приговор до одного года домашнего ареста с электронным браслетом. Этот срок Саркози уже отбыл, но теперь до суда дошло дело о деньгах из Ливии.

Последнее слово Николя Саркози

По уголовному делу о деньгах Каддафи Национальная финансовая прокуратура Франции предъявила Саркози сразу четыре обвинения: коррупцию, нецелевое использование государственных средств, незаконное финансирование избирательной кампании и участие в преступном сговоре.

Рассматривавший дело уголовный суд Парижа оставил в силе только последнее обвинение. В качестве наказания он назначил бывшему главе государства пять лет тюрьмы. Решение о дате заключения Саркози выдаст Национальная финансовая прокуратура. «Если они действительно хотят, чтобы я спал в тюрьме, я буду спать, но с высоко поднятой головой. Я невиновен, эта несправедливость — возмутительна», — заявил бывший президент Франции в последнем слове.