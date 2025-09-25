Саркози получил пять лет тюрьмы по делу о деньгах Каддафи с отсрочкой приговора

Суд Парижа приговорил бывшего президента Франции Николя Саркози к пяти годам тюремного заключения с отсрочкой исполнения ордера на арест по делу о финансировании президентской кампании 2007 года ливийским лидером Муаммаром Каддафи. Об этом сообщил телеканал BFMTV .

Это значит, что в тюрьме Саркози окажется в ближайшие недели, если не подаст апелляцию.

В ближайшее время политик получит повестку о явке в Национальную финансовую прокуратуру, которая назначит дату заключения под стражу.

Кроме экс-президента Франции по этому делу также проходили бывший министр внутренних дел Франции Клод Геан.

Суд признал его виновным в подделке документов, злоупотреблении в корыстных целях, подкупе и взятке в 500 тысяч евро.

Суд не стал выдавать ордер на арест экс-чиновника, объяснив свое решение тяжелым состоянием здоровья подсудимого. Поэтому бывший министр заплатит штраф в 250 тысяч евро.

Бывший министр миграции Брис Ортефе получил два года тюремного заключения с возможностью отбытия наказания под домашним арестом с электронным браслетом.

Выступавшего посредником между Саркози и ливийским лидером бизнесмена Александра Джури признали виновным в коррупции и торговле влиянием.

Суд приговорил его к шести годам лишения свободы с испытательным сроком.

Переводивший деньги банкир Вахиб Насер получил четыре года и штраф в два миллиона евро.

Руководителю аппарата ливийского лидера Бешир Салех назначили срок в пять лет и штраф в четыре миллиона евро.