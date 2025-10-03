Франция угрожает миру Rafale F5 и ракетами ASN4G, а толку? Что известно о «ядерном зонтике» Макрона

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что его страна нуждается в обновлении ядерной доктрины. В планах — модернизация авиабазы Люксей-Сен-Совер и размещение там новейших (и пока еще не построенных) истребителей с гиперзвуковыми ядерными ракетами.

Франция сменит ядерную доктрину Французский президент Эммануэль Макрон анонсировал свое выступление в немецком городе Саарбрюккен, что стоит непосредственно на границе с Францией. Речь запланирована на 3 октября, в День германского единства (так-то его нужно было праздновать в ноябре, в день падения Берлинской стены, но в том месяце много неприятных дат вроде Пивного путча). В интервью одной из ведущих газет Германии Frankfurter Allgemeine Zeitung Макрон признался, что к началу 2026 года собирается обновить ядерную доктрину Франции. Также пожаловался, что Европа недооценила Россию и ее влияние на мировое общественное мнение. В конце выдал сумбурную теорию о том, что «российская секретная армия распространяется по европейским демократиям». Нынешней весной Макрон предложил расширить французский «ядерный зонтик» на государства-союзники. Ради этого Париж ускорил модернизацию авиабазы Люксей-Сен-Совер. Там собираются размещать новейшие истребители Rafale F5 и ракеты ASN4G с ядерным зарядом, писал канал CNN.

Фото: Президент Франции Эммануэль Макрон, октябрь, 2025 год. Dts Nachrichtenagentur / www.globallookpress.com

Истребитель Dassault Rafale F5 Многоцелевой истребитель четвертого поколения Rafale, что переводится как «Шквал», разработала французская компания Dassault Aviation. Путь в армию был долгим — из-за конца холодной войны и сокращения военного бюджета первый полет самолета состоялся в июле 1986 года, а на вооружение его приняли только аж в 2004-м. Версий у истребителя вышло изрядно, но в итоге остановились на трех основных вариантах: одноместном Rafale C, двухместном Rafale B и одноместном Rafale M. «Шквал» получил славу одного из самых передовых и эффективных боевых самолетов в мире, недаром его купили ВВС Египта, Индии, Катара, Греции, Хорватии, Индонезии, ОАЭ и Сербии.

Фото: Главный исполнительный директор Dassault Эрик Траппье у плаката с истребителем Rafale, Париж, 20 июня 2018 года. Nicolas Maeterlinck / www.globallookpress.com

Истребители успели повоевать в Афганистане, Ливии, Мали, Ираке, Сирии и Индии (вблизи ее границы с Пакистаном). Аварии тоже немногочисленны и чаще всего связаны с ошибками пилотов. Как, например, в случае, когда два французских Rafale столкнулись друг с другом при возвращении на авианосец. Сегодня идут работы над значительно улучшенной версией многоцелевого истребителя — Dassault Rafale F5 шестого поколения. Новую машину дополнят боевыми дронами с искусственным интеллектом, модернизированным радаром RBE2 XG, комплексом радиоэлектронного подавления ESJ, противорадиолокационными ракетами RJ40 и другим новым вооружением. Но главной «жемчужиной» Dassault Rafale F5, который ожидают не позднее 2033 года, станет гиперзвуковая ракета класса «воздух — земля» ASN4G с ядерной боеголовкой.

Фото: Истребитель Dassault Rafale. Nicolas Maeterlinck / www.globallookpress.com

Гиперзвуковая ракета ASN4G Гиперзвуковую ядерную ракету класса «воздух — земля» ASN4G Франция разрабатывала довольно давно. Идею озвучили еще в 90-х. Сегодня речь идет о постройке снаряда со скоростью до семи Махов и дальностью действия более тысячи километров, возможностью уклоняться от радаров и перехватчиков за счет повышенной маневренности и стелс-конструкции. Ракета будет способна пробить самую плотную и развитую оборону противника. Известно, что концепт силовой установки ASN4G основан на прямоточном воздушно-реактивном двигателе: он использует технологию смешанного сжигания топлива для перехода между дозвуковыми, сверхзвуковыми и гиперзвуковыми скоростями. Однако все это в будущем. Сегодня у Франции есть ASMPA-R — сверхзвуковая и высокоточная крылатая ракета. Ее скорость доходит до трех Махов, а дальность полета свыше 600 километров. Может нести термоядерную боеголовку мощностью в 300 килотонн, что в два десятка раз мощнее «Малыша», которого в августе 1945-го сбросили на Хиросиму.

Фото: Модель ракеты ASMPA, которую заменит ASN4G. Thomas Boucajay / Википедия

Авиабаза Люксей-Сен-Совер База Военно-воздушных и космических сил Франции Люксей-Сен-Совер расположена на северо-востоке страны. Ее построили в 1916 году на месте военного аэродрома. Во время Второй мировой войны ее занимала летная школа Люфтваффе. В 50-х там выстроили авиабазу по всем стандартам НАТО с двумя взлетно-посадочными полосами. С 1966-го в Люксей-Сен-Совер размещались истребители и бомбардировщики Mirage с ядерными боезарядами. Но в 2011-м Франция поменяла стратегические приоритеты и занялась развитием оборонных технологий. С авиабазы вывезли все ядерное оружие, а летчики развлекали публику на авиашоу.

Фото: Авиашоу самолетов с базы Люксей-Сен-Совер. A.BourgeoisP / Википедия

Этой весной стало известно, что после 2030 года на авиабазу снова планируют поставить ядерное оружие. Его понесут 50 двухместных истребителей Rafale F5. Первая эскадрилья ожидается к 2032-му, а вторая — к 2036-му. Сегодня в Люксей-Сен-Совер проводят ремонт и модернизацию.