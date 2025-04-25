Reuters опубликовало проект по украинскому урегулированию, предложенный США

США включили в проект по украинскому урегулированию снятие с России санкций, которые против страны ввели в 2014 году. Об этом сообщило агентство Reuters , опубликовав сформулированный Стивом Уиткоффом документ.

Также в проекте содержится условия признания Крыма де-юре и территорий четырех новых регионов под контролем России де-факто, отказ Украины от стремления войти в НАТО, гарантии стране работы над вступлением в ЕС, возврат ей территории в Харьковской области и беспрепятственный проход по Днепру для украинских судов.

Кроме того, США и Украина реализуют соглашение по полезным ископаемым и экономическому сотрудничеству, а Россия и Соединенные Штаты возобновят сотрудничество в промышленности и энергетике.

По данным журналистов, специальный представитель президента США Стив Уиткофф представил этот проект Украине и Европе на переговорах в Париже 17 апреля.

Агентство добавило, что Украина якобы готова немедленно начать переговоры с Россией, но лишь после «безоговорочного прекращения огня в на суше, в небе и на море». После этого «обе стороны вступят в переговоры по технической реализации соглашения с участием США и европейских стран».

Ранее США предложили официально признать Крым частью России.