Фейковый билет в НАТО. Украина получила договор ни о чем

Украина подписала соглашение о гарантиях безопасности с американцами. Вот только никаких четких гарантий Запад не дал, кроме того, что в НАТО украинцев опять не возьмут. Зато они могут хвастать, что заключили хоть какой-то договор со «взрослой» державой.

Украина и США подписали соглашение

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на саммите G7 подписал с США двухстороннее соглашение о гарантиях безопасности. Документ рассчитан на 10 лет и обещает украинской стороне долгосрочную финансовую и военную поддержку. В том числе передачу ВСУ американских ЗРК Patriot и несколько эскадрилий истребителей.

Фактически соглашение не дало Украине никаких гарантий. В Североатлантический альянс страну примут, лишь когда все его члены с этим согласятся. Четкие суммы помощи не оговорены, своих солдат на украинский фронт Запад посылать не намерен. Зато украинцы должны провести реформы у силовиков, в налоговой и таможенной службах, победить коррупцию.

Документ, хоть и подписан президентом США Джо Байденом, не считается договором и не будет ратифицирован конгрессом. Таким образом, следующий американский лидер может спокойно выйти из такого соглашения.