Фейковый билет в НАТО. Украина получила договор ни о чем
Политический советник Маркелов: соглашение США и Украины всего лишь трюк
Украина подписала соглашение о гарантиях безопасности с американцами. Вот только никаких четких гарантий Запад не дал, кроме того, что в НАТО украинцев опять не возьмут. Зато они могут хвастать, что заключили хоть какой-то договор со «взрослой» державой.
Украина и США подписали соглашение
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на саммите G7 подписал с США двухстороннее соглашение о гарантиях безопасности. Документ рассчитан на 10 лет и обещает украинской стороне долгосрочную финансовую и военную поддержку. В том числе передачу ВСУ американских ЗРК Patriot и несколько эскадрилий истребителей.
Фактически соглашение не дало Украине никаких гарантий. В Североатлантический альянс страну примут, лишь когда все его члены с этим согласятся. Четкие суммы помощи не оговорены, своих солдат на украинский фронт Запад посылать не намерен. Зато украинцы должны провести реформы у силовиков, в налоговой и таможенной службах, победить коррупцию.
Документ, хоть и подписан президентом США Джо Байденом, не считается договором и не будет ратифицирован конгрессом. Таким образом, следующий американский лидер может спокойно выйти из такого соглашения.
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Бутафорский договор
Политика отношений между странами часто включает в себя такое понятие, как «высказать намерение» — это своего рода взаимное движение навстречу друг другу, рассказал 360.ru политический советник Сергей Маркелов.
Все эти индивидуальные договоры, которые Украина подписала с каждой страной, — разговор о том, что «мы помним друг о друге». По сути, это ни к чему не обязывает. Утешительный приз, когда не можешь сделать ничего серьезного, например оказать ту помощь, которая сегодня требуется.
Сергей Маркелов
За реальными политическими договорами стоят реальные сроки, четкие взаимные обязательства, подчеркнул политолог. Они конкретизированы, регламентированы, имеют обязательную систему доказательств, сдержек, противовесов. Ничего подобного, конечно, в соглашениях Киева с «союзниками» нет.
«Здесь просто рамочная история. Что значит „окажут помощь“? Позвонят, эсэмэску пришлют или факс? Отправят „указивку“ или человека? Ничего даже не проговорено, этот договор — просто бумажка, которой можно махать: „Вот, видите, США подписали с нами договор о безопасности“», — констатировал Маркелов.
Зачем понадобился этот пропагандистский трюк? Политолог предположил, что, скорее всего, украинцы превратят договор в публичный «билет в НАТО». Эдакую «гарантию», что Украину не только вот-вот примут в альянс, но и будут защищать солдатами и техникой Североатлантического блока. На самом деле это и близко не так.