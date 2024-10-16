Фейк: Федерация водных видов спорта изменила правила допуска россиян к соревнованиям

В Сети появилась информация, будто Международная федерация водных видов спорта World Aquatics изменила правила допуска российских спортсменов на международные турниры. Так ли это — выяснил 360.ru.

Фейк

В Сети распространилась информация о том, что Международная федерация водных видов спорта после переиздания правил допуска спортсменов из конфликтующих стран якобы считает, что соответствующие категории атлетов могут принимать участие в командных соревнованиях.

Сайт SwimSwam 8 октября опубликовал документ, который будто составлен World Aquatics и содержит в себе обновленные правила допуска нейтральных спортсменов к международным соревнованиям. По сравнению с предыдущим документом о допуске в нем отсутствовал запрет на участие россиян в командных видах.

Правда

Документ с запретом на командные виды спорта, как сообщили некоторые издания, ранее содержал такой абзац: «Спортсмены и их вспомогательный персонал не имеют права принимать участие в любых соревнованиях World Aquatics Team — любых дисциплин с участием более одного человека, где к единому результату приводят совместные усилия».

Однако в Международной федерации РИА «Новости» опровергли информацию о каких-либо изменениях в правилах допуска к соревнованиям россиян.

В World Aquatics заявили, что ни организация, ни Независимый орган по борьбе с негативными явлениями в водных видах спорта (Aquatics Integrity Unit) не вносили никаких изменений в документ о допуске российских и белорусских спортсменов до международных соревнований и не публиковали заменяющий его документ. Напомним, что в сентябре 2023 года World Aquatics допустила российских и белорусских пловцов к соревнованиям в нейтральном статусе, но при этом установила критерии допуска, разрешив выступление только в индивидуальных дисциплинах.

Информация о том, что Международная федерация водных видов спорта изменила правила допуска россиян и белорусов к командным соревнованиям, является недостоверной. В World Aquatics опровергли ранее появившуюся информацию о послаблениях в правилах участия для спортсменов.

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