ФБР изъяло секретные документы у бывшего советника Трампа Джона Болтона

ФБР изъяло секретные документы и электронные устройства у бывшего советника президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Джона Болтона. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на Министерство юстиции США.

Секретные материалы

Следователи подозревают Болтона в незаконном хранении материалов, содержащих государственную тайну, и их возможной передаче третьим лицам. Во время обыска, проведенного в августе, изъяли два айфона, четыре компьютера, два USB-накопителя и папки с пометками «Трамп I–IV».

В ведомстве уточнили, что речь идет о статьях «сбор, передача или утрата информации, касающейся обороны» и «несанкционированное хранение секретных документов».

Скандальная книга мемуаров

Перед этим американский вице-президент Джей Ди Вэнс заявлял о возможном привлечении Болтона к уголовной ответственности, если нарушения будут доказаны. Советник Трампа Питер Наварро уточнил, что в своей книге мемуаров Болтон раскрыл секретные переговоры о Венесуэле и стратегию взаимодействия с КНДР.