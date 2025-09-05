ФБР изъяло секретные документы у бывшего советника Трампа Джона Болтона
ФБР изъяло секретные документы и электронные устройства у бывшего советника президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Джона Болтона. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на Министерство юстиции США.
Секретные материалы
Следователи подозревают Болтона в незаконном хранении материалов, содержащих государственную тайну, и их возможной передаче третьим лицам. Во время обыска, проведенного в августе, изъяли два айфона, четыре компьютера, два USB-накопителя и папки с пометками «Трамп I–IV».
В ведомстве уточнили, что речь идет о статьях «сбор, передача или утрата информации, касающейся обороны» и «несанкционированное хранение секретных документов».
Скандальная книга мемуаров
Перед этим американский вице-президент Джей Ди Вэнс заявлял о возможном привлечении Болтона к уголовной ответственности, если нарушения будут доказаны. Советник Трампа Питер Наварро уточнил, что в своей книге мемуаров Болтон раскрыл секретные переговоры о Венесуэле и стратегию взаимодействия с КНДР.
Кроме того, американские СМИ со ссылкой на источники сообщали о перехвате электронной переписки Болтона разведслужбами других государств. В числе заинтересованных сторон называли Иран, Китай и Россия, хотя конкретных доказательств не предоставили.
Трамп против Болтона
При этом администрация экс-президента Джо Байдена ранее отказалась от продолжения судебного процесса против Болтона, начатого при Трампе. Суд отказал в отзыве публикации книги Болтона, которого требовала первая администрация Трампа, поскольку она уже поступила в продажу. Несмотря на это, судья оставил возможность для привлечения автора к ответственности за разглашение секретных сведений.
Сам Болтон утверждал, что в книге нет никакой секретной информации. По его словам, произведение прошло четыре этапа редактирования, во время которых администрация президента требовала убрать все критические высказывания в адрес Трампа.
Ранее Трамп раскритиковал Болтона в соцсети Truth Social, заявив, что бывший советник по нацбезопасности не прав, говоря, что переговоры с российским лидером Владимиром Путиным на Аляске станут победой России.