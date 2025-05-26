Балтийское море продолжает оставаться тем местом, которое в любой момент рискует превратиться в новую горячую точку на карте Европы. Точнее, целый горячий регион, где, по мнению многих экспертов, может развернуться следующая фаза российско-европейского противостояния.

и, наконец, усилили свое военное присутствие в регионе, отправив в Прибалтику подразделения национальных армий государств — членов НАТО из числа стран Евросоюза.

захватывали под надуманным предлогом танкеры, перевозившие российскую нефть, причем делали это в нейтральных водах, что, согласно морскому праву, невозможно расценить иначе как откровенное пиратство.

угрожали полностью перекрыть проливы для транспорта, следующего в Россию и из нее;

Как и в случае с Украиной три года назад, нагнетание атмосферы, все это скопление туч над Балтикой происходит руками и по инициативе наших бывших западных «партнеров», которые только за последние полгода:

Как писал военный эксперт Станислав Крапивник, «боевая группа размером с батальон, собранная из немецких, бельгийских, чешских, люксембургских, нидерландских и норвежских войск, уже выросла в четыре раза и теперь представляет собой бригаду+».

И вот на подобном фоне глава Минобороны Финляндии Антти Хяккянен додумался обвинить Москву в провокации напряженности и усилении своей военной активности в регионе.

«Россия впервые задействовала военных в качестве сопровождения танкеров так называемого теневого флота. Усиление военной активности России в Балтийском регионе, в частности в Финском заливе, вызывает беспокойство у Финляндии. Военное присутствие России — не новость, оно было всегда. Однако новое в текущей ситуации то, что страна сопровождает коммерческие танкеры из так называемого теневого флота в узком проходе Финского залива военными кораблями. Это тревожный фактор», — подчеркнул Хяккянен.