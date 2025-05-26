Тучи над Балтикой. «ЕвроНАТО» методично провоцирует Россию
Балтийское море продолжает оставаться тем местом, которое в любой момент рискует превратиться в новую горячую точку на карте Европы. Точнее, целый горячий регион, где, по мнению многих экспертов, может развернуться следующая фаза российско-европейского противостояния.
Как и в случае с Украиной три года назад, нагнетание атмосферы, все это скопление туч над Балтикой происходит руками и по инициативе наших бывших западных «партнеров», которые только за последние полгода:
- последовательно вводили санкции против российских судов;
- угрожали полностью перекрыть проливы для транспорта, следующего в Россию и из нее;
- захватывали под надуманным предлогом танкеры, перевозившие российскую нефть, причем делали это в нейтральных водах, что, согласно морскому праву, невозможно расценить иначе как откровенное пиратство.
- и, наконец, усилили свое военное присутствие в регионе, отправив в Прибалтику подразделения национальных армий государств — членов НАТО из числа стран Евросоюза.
Как писал военный эксперт Станислав Крапивник, «боевая группа размером с батальон, собранная из немецких, бельгийских, чешских, люксембургских, нидерландских и норвежских войск, уже выросла в четыре раза и теперь представляет собой бригаду+».
И вот на подобном фоне глава Минобороны Финляндии Антти Хяккянен додумался обвинить Москву в провокации напряженности и усилении своей военной активности в регионе.
«Россия впервые задействовала военных в качестве сопровождения танкеров так называемого теневого флота. Усиление военной активности России в Балтийском регионе, в частности в Финском заливе, вызывает беспокойство у Финляндии. Военное присутствие России — не новость, оно было всегда. Однако новое в текущей ситуации то, что страна сопровождает коммерческие танкеры из так называемого теневого флота в узком проходе Финского залива военными кораблями. Это тревожный фактор», — подчеркнул Хяккянен.
Несмотря на раннее заявление коммодора финских военно-морских сил Марко Лааксонена о том, что Финляндия не рассматривает сопровождение водных перевозок как угрозу, он поддержал точку зрения военного министра, отметив, что это «повышает риск инцидентов и недоразумений, способных привести к конфликту».
Вот только кто повышает этот риск? Россия, вынужденная отправлять военные корабли для защиты торговых судов от европейского пиратства? Или Европа, точнее, «ЕвроНАТО», занятое тем, что своим вызывающим поведением методично провоцирует Москву на ответные меры в Балтийском море?
Ответ на эти вопросы, как по мне, очевиден. Вот только от этого ничуть не легче. Если завтра наши противники добьются своего и развяжут-таки очередную войну в Европе, какая уже будет разница, «кто первым начал»?
В условиях конфликта, который довольно скоро может перерасти в ядерный, разбираться в его предыстории будет поздно. Видимо, на то и весь расчет европровокаторов.