Это было очень плохо. Раскрылись шокирующие детали о встрече Зеленского с Трампом

Президент США Дональд Трамп отказался передать Украине дальнобойные ракеты Tomahawk. Об этом сообщает издание Axios со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров между Трампом и Владимиром Зеленским в Белом доме.

Украине отказали в ракетах

По данным журналистов, встреча прошла в напряженной атмосфере. Один из собеседников Axios назвал ее «непростой», другой — прямо сказал, что «она была очень плохой». Хотя никто не повышал голос, Трамп, по словам источников, вел себя жестко.

«В ходе встречи Трамп сделал несколько резких заявлений, и в некоторые моменты встреча была несколько эмоциональной», — добавил еще один источник Axios.

Американский лидер дал понять, что после недавнего разговора с президентом России Владимиром Путиным он делает ставку на дипломатию, а не на новые поставки вооружений.

Он заявил, что передача Tomahawk может сорвать переговорный процесс и осложнить будущие контакты с Москвой.

Во время беседы Трамп рассказал Зеленскому о своем телефонном разговоре с Путиным. По словам источников, он подчеркнул, что Вашингтон предлагает прекратить боевые действия, зафиксировав линии соприкосновения на текущих позициях.