Это было очень плохо. Раскрылись шокирующие детали о встрече Зеленского с Трампом

Axios: Трамп отказался поставлять Украине ракеты Tomahawk
Президент США Дональд Трамп отказался передать Украине дальнобойные ракеты Tomahawk. Об этом сообщает издание Axios со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров между Трампом и Владимиром Зеленским в Белом доме.
Украине отказали в ракетах
По данным журналистов, встреча прошла в напряженной атмосфере. Один из собеседников Axios назвал ее «непростой», другой — прямо сказал, что «она была очень плохой». Хотя никто не повышал голос, Трамп, по словам источников, вел себя жестко.
«В ходе встречи Трамп сделал несколько резких заявлений, и в некоторые моменты встреча была несколько эмоциональной», — добавил еще один источник Axios.
Американский лидер дал понять, что после недавнего разговора с президентом России Владимиром Путиным он делает ставку на дипломатию, а не на новые поставки вооружений.
Он заявил, что передача Tomahawk может сорвать переговорный процесс и осложнить будущие контакты с Москвой.
Во время беседы Трамп рассказал Зеленскому о своем телефонном разговоре с Путиным. По словам источников, он подчеркнул, что Вашингтон предлагает прекратить боевые действия, зафиксировав линии соприкосновения на текущих позициях.
Встречу Трамп завершил резко, длилась она около двух с половиной часов.
«Думаю, мы закончили. Посмотрим, что будет на следующей неделе», — сказал Трамп украинской делегации.
Он напомнил о запланированных переговорах между США и Россией и подтвердил намерение встретиться с Путиным в Будапеште.
Европу шокировала реакция Трампа
После этого Зеленский провел видеозвонок с европейскими лидерами. По информации Axios, многие из них были озадачены позицией американского президента.
Спустя несколько часов главы стран ЕС выпустили серию заявлений в поддержку Украины — как признак того, что встреча в Белом доме прошла безрезультатно.
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте предложил провести на выходных срочную повторную телефонную встречу между европейскими советниками по национальной безопасности.
Сам Зеленский позже подтвердил, что тема Tomahawk поднималась, но заявил, что стороны решили не раскрывать детали, чтобы «избежать эскалации». На вопрос журналистов о перспективах поставок он ответил: «Я реалист».
Источники Axios утверждают, что на самом деле украинский президент активно настаивал на передаче ракет, однако Трамп остался непреклонен и не проявлял гибкости.