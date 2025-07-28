Конец августа — начало сентября многие сейчас называют критическими днями, которые смогут определить будущее. С каким раскладом мир подходит к этому периоду?

Ультиматум Трампа подойдет к концу: что дальше

Восемь главных тезисов опубликовал в своем Telegram-канале политолог Сергей Марков.

И первый из них — тот самый одиозный ультиматум Трампа по Украине. Его срок истекает, что будет после — пока большой вопрос.

Второй пункт касается игр президентов Украины, Турции и США: «Зеленский вместе с Эрдоганом и Трампом требуют от Путина согласиться до этого срока на саммит Путин — Зеленский при соучастии Трампа и Эрдогана в Стамбуле».

«Третье — фактически создана тройка ЗЭТ: Зеленский Эрдоган Трамп. Тройка ЗЭТ имеет два плана. План максимум — добиться полного перемирия. План минимум — прекращение воздушной войны, то есть ударов по объектам вглубь», — пишет Марков.

Оба плана, по его словам, очень выгодны украинскому режиму и невыгодны России.

При этом Эрдоган и Трамп, как считается, имеют с Путиным хорошие личные отношения. Но очень сложные. Этот тезис политолог обозначил в своем списке под номер четыре.

Зеленский готовит удары по Москве

«Пятое: чтобы „стимулировать“ Россию, Зеленский, говорят, готовит удары по Москве на этот период. Как раз все вернутся в Москву после отпусков», — продолжил эксперт.

Шестой важный тезис касается 80-летия Второй мировой войны. В начале сентября, как ожидается, президент России отправится в Китай. Туда же, как писали СМИ, Си Цзиньпин пригласил Трампа.

«Седьмое: может быть встреча Путин — Си — Трамп в Пекине 3 сентября. Там тоже может решаться мир на Украине. Но уже ближе к российским условиям», — отметил он.

Эти гипотетические трехсторонние переговоры уже назвали в СМИ «встречей века» и «второй Ялтой».

Рубио сорвет «встречу века»?

Восьмой пункт касается планов главы Госдепа Марко Рубио и, как пишет Марков, его союзников в глубинном государстве по срыву этой самой «встречи века». Для этого, по словам политолога, вполне вероятны провокации в течение последнего месяца лета. Правда, о чем именно может идти речь, он писать не стал.

«Вот такой расклад на конец августа и начало сентября. Хорошего мирного августа!» — заключил эксперт.