Путин, Трамп и Си могут встретиться в Китае. Почему переговоры называют второй «Ялтой»

Британская газета The Times анонсировала переговоры трех лидеров мировых держав: президента России Владимира Путина, его американского коллеги Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина. Что известно о встрече века и какие последствия могут за ней последовать — разбирался 360.ru.

Многое зависит от Трампа По информации The Times, лидеры стран могут встретиться в Китае уже осенью, на праздновании 80-летия окончания Второй мировой войны. Путин запланировал визит в азиатскую страну с 31 августа по 3 сентября, но поездка Трампа туда в эти даты пока находится под большим вопросом. Аналитик по китайской политике из Тайваня Вэнь-Ти Сун усомнился в том, что встреча будет трехсторонней. По его мнению, вряд ли Трамп согласится отправиться в КНР, потому что он не захочет «быть одним из трех друзей на вечеринке». «Я думаю, шансы невелики», — подчеркнул эксперт. Если же встреча все-таки состоится, она станет важнейшим политическим событием и окажет огромное влияние на будущее всего мира. Немецкий политолог Александр Рар в беседе с Life.ru предположил, что переговоры трех лидеров заложат основы устойчивого многополярного порядка.

Неужели мы станем свидетелями новой «Ялты» или Потсдамской конференции 1945 года, когда державы-победители договорились о новом мировом порядке, который впоследствии продержался 45 лет? Александр Рар Политолог

Аналитик допустил, что организация встречи такого уровня займет много времени, но поспособствует разрешению ряду глобальных проблем, в том числе урегулированию украинского конфликта и ситуации на Ближнем Востоке. Рар добавил, что, несмотря на конструктивный потенциал, Евросоюз выступит против переговоров Путина, Трампа и Си. Эксперт объяснил, что Европу полностью устраивает кризис на Украине. «Подобная трехсторонняя встреча точно не понравится европейцам, которые против дипломатии и за войну на Украине. Им казалось, что они опять заполучили США на свою сторону», — рассказал он. По мнению эксперта, Трамп поедет в Пекин только в том случае, если будет уверен в своей «дипломатической победе». Также он не исключил, что хозяину Белого дома придется отказаться «от всяких 50-дневных ультиматумов и новых санкций в отношении России и Китая», потому что они безвозвратно разрушат отношения между тремя ведущими державами, погрузив экономику в хаос.

Фото: White House/via Globallookpress.com / www.globallookpress.com

Анонс встречи — лишь провокация? Политолог Вадим Сипров заявил 360.ru, что анонс встречи — лишь попытка The Times раньше времени создать ложные ожидания.

Они могли устроить своего рода фальстарт в объективном процессе, потому что так или иначе к новой «Ялте» мы все равно придем. Нужно устанавливать некие новые правила глобальной игры. Вадим Сипров Политолог

Сипров назвал логичным присутствие на встрече в Пекине не только российской, но и американской стороны, так как речь идет о мероприятии в честь 80-летия окончания войны и разгрома милитаристской Японии. «Стоит напомнить, что японцы подписывали капитуляцию на борту американского линкора „Миссури“. Безусловно, мы все знаем о том вкладе, который американцы внесли в разгром Японии», — объяснил он. Эксперт предположил, что главной темой возможных трехсторонних переговоров станет раздел мира на зоны влияния. По его мнению, США смогут «перетянуть на себя» Тихоокеанский бассейн, Японию и Южную Корею. «Открытым остается вопрос об Австралии и Новой Зеландии, которые входят в Британское Содружество», — добавил он. Политолог объяснил, что Великобритания давно потеряла лидирующие позиции, но может задействовать для достижения своих целей СМИ, финансовые и банковские инструменты, а также спецслужбы. По его словам, новая «Ялтинская конференция» состоится, но не так скоро, как об этом пишет The Times, и место британской стороны в этот раз займет Китай, который сумел развить свою экономику и стать одной из мощнейших держав.