Сегодня 05:45 Эрдоган важнее всей Европы: зачем Трамп лично прибыл в Турцию и что это значит для НАТО Политолог Маркелов: Трамп приехал в Анкару ради Эрдогана, а не ради Европы 0 0 0 Фото: NATO Summit In Ankara White House Press Office apaima/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com Эксклюзив

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Накануне, 7 июля, в Анкаре стартовал саммит НАТО. Президент США Дональд Трамп хоть и прибыл на мероприятие, но дипломатического оптимизма не проявил. Еще до вылета инсайдеры сообщали о «скверном настроении» президента США. Европейские союзники, в свою очередь, не скрывали тревоги: они не были уверены, что двухдневная встреча пройдет гладко. Что именно вывело Трампа из равновесия? И почему саммит в Анкаре рискует превратиться в поле боя, где союзники будут спорить громче, чем с противниками?

Борт номер один встретил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Внимание журналистов привлекла необычная деталь: вместо красной дорожки организаторы расстелили голубую — в цветах флага НАТО. Два лидера прошли по ней бок о бок во время официальной церемонии. Саммит собрал глав 32 стран. В повестке — оборонные инвестиции, наращивание военного производства и поддержка Украины. Генсек НАТО Марк Рютте охарактеризовал происходящее как «беспрецедентную трансформацию» альянса.

Фото: Depo Photos/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

Первая интрига обозначилась еще до начала заседаний. Трамп прямо заявил, что приехал в Анкару во многом из-за Эрдогана, которого назвал «другом» и «сильным лидером». Если бы саммит проходил не в Турции, признался президент США, он мог бы и не присутствовать. Европейские союзники для американского лидера оказались на втором плане. Почему Трамп не доверяет Европе Политический психолог Сергей Маркелов в разговоре с 360.ru выделил три раздражителя, сформировавших позицию Трампа. Все они, по словам эксперта, упираются в одно чувство: американский президент считает, что Европа его использует. Первый — поражение сборной США на чемпионате мира от Бельгии. Для Трампа это был вопрос престижа, и проигрыш европейской команде лишь подтвердил его картину мира: Европа не поддерживает США даже в мелочах.

Как ни странно, Трамп лично расстроен тем, что американская сборная вылетела из чемпионата мира по футболу. Для него это был престижный момент, он надеялся, что они хотя бы в тройку войдут. Но не получилось. Причем потерпели поражение от команды — партнера по НАТО, от Бельгии, то есть от Европы. Все это дело в голове Трампа сложилось в глобальный европейский заговор и подтвердило его мысль что европейцы не лояльны к Америке. Сергей Маркелов политический психолог

Второй раздражитель — политический. В конце февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. Трамп рассчитывал на поддержку союзников по НАТО, но Франция и Италия запретили американским бомбардировщикам взлетать с баз на своей территории, а Испания закрыла воздушное пространство. В Анкаре Трамп публично перечислил страны, которые его разочаровали: Италия, Германия и Франция, по его словам, «подвели» США. «Почему мы тратим сотни миллиардов долларов, а они не встают плечом к плечу с нами? Мы всегда были рядом с ними», — заявил президент США.

Фото: Michael Kappeler/dpa / www.globallookpress.com

Третий раздражитель — ситуация на Украине. За несколько дней до саммита Трамп провел телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным, назвав его «хорошим». Европейская пресса и официальные лица твердили об успехах Украины и слабости России. Однако, по мнению Маркелова, Путин предоставил Трампу альтернативную картину.

Он наверняка от Путина получил информацию, которой он больше доверяет нежели европейским отчетам и новостным заголовкам. Вся информационная Европа работала, чтобы к саммиту у Трампа сформировалось нужное впечатление, чтобы он был более лоялен и выделил деньги и вооружение для европейцев и для Украины. Но он получил от Путина информацию плюс объективные данные по спутникам: где граница, куда мы движемся и где мы стоим. Вот эти два фактора, заложили отпечаток того, что Европа опять пытается его обмануть. Сергей Маркелов

Именно поэтому, поясняет эксперт, Трамп не готов щедро финансировать Киев: он считает, что Европа опять пытается его использовать. В официальном графике саммита значилась встреча лидера США с украинским президентом Владимиром Зеленским на 8 июля. Однако по данным The Telegraph, ему, скорее всего, не дадут слова на основном заседании — из-за нежелания раздражать Трампа. Сделка с Турцией По словам Маркелова, Трамп рассматривает Анкару не как площадку для дискуссий с европейцами, а как место для двусторонней сделки. Турция, с крупнейшей армией в НАТО после американской, могла бы стать ключевым региональным игроком в ближневосточной стратегии Вашингтона. «Трамп не хотел лететь на этот саммит. Нечего ему там делать, он не любит эту болтовню и улыбаться европейцам, которые его кидают. Главная проблема, которую он может точно порешать без подводных камней, — переговорить с Турцией, переговорить с Эрдоганом», — заявил эксперт. Анкара оставалась прямым интересантом в иранском конфликте, но тихо отсидела первую фазу. Трамп же хотел «разыгрывать эту историю» с помощью Эрдогана осенью.

Фото: Mustafa Kaya/XinHua / www.globallookpress.com

На совместной пресс-конференции Трамп подтвердил эту логику: он назвал Турцию «верным союзником США в отличие от других стран» и признался, что у него с Эрдоганом «химия, которой нет с другими». Практическим подтверждением курса стало снятие санкций по закону CAATSA, введенных за покупку Россией С-400. Трамп пообещал также рассмотреть возвращение Анкары в программу истребителей F-35. Эти шаги вызвали тревогу в Израиле, Греции и Египте, поскольку F-35 способны изменить стратегический баланс в регионе. Эрдоган уже подтвердил, что Трамп дал «личное обещание» по продаже пяти истребителей. Гренландский вопрос Отдельной темой стал вопрос Гренландии. Трамп вновь заявил, что остров должен находиться под контролем Вашингтона. Премьер-министр Дании Метте Фредериксен ответила, что Гренландия не продается. Маркелов, однако, считает, что речь идет даже не об аннексии, а просто о функциональном использовании.

Трамп не собирается забирать эту территорию. Просто эта территория станет американской с точки зрения своего функционала. Она будет переоборудована, там будут новейшие американские базы с технологическим обеспечением с новейшим стратегическим оружием. Гренландия станет точкой американского присутствия. И денег еще гренландцам дадут, это будет самая богатая страна Европы. Сергей Маркелов

По словам эксперта, и Гренландия, и Дания скорее всего воспримут это хорошо. Появление там американских баз и американского стратегического контингента в рамках западного американского антиядерного зонтика от России и Китая, по мнению собеседника 360.ru, только обрадует соседние регионы. Еще ее раскол, но уже новая реальность Саммит завершится 8 июля. Первый день уже продемонстрировал масштаб разногласий: Трамп публично заявил, что США не обязаны финансировать безопасность Европы и могут вывести всех своих военных. Одновременно с этим за кулисами стороны заключили оборонные контракты на десятки миллиардов долларов. Встреча Трампа с Зеленским может определить дальнейшую динамику. Но главный итог уже ясен: НАТО не разваливается, но меняется навсегда.

Фото: Depo Photos/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

Маркелов напомнил о недавней беседе Трампа с генсеком Рютте. По словам эксперта, президент США сформулировал свой ультиматум предельно жестко.

Трамп делает акцент на финансировании НАТО. Европа же хочет, чтобы через НАТО происходило перевооружение Европы, поэтому и держится украинский конфликт. Долгий украинский конфликт — это возможность Европы с привлечением США спокойно еще пять-семь лет вооружаться. И при этом Трамп на каждом шагу видит, как Европа делает гадости за его спиной. Когда у него в последний раз был генеральный секретарь альянса Марк Рютте, он заявил: «Мне ничего от Европы не надо, мне надо только одно — лояльность, а ее нет». Сергей Маркелов политический психолог

По мнению собеседника 360.ru, пока Европа будет хитрить, пытаясь перевооружиться за счет США, никаких «гладких» саммитов не будет. А «скверное настроение» Трампа — не каприз, а стратегический сигнал. Кто его услышит, тот останется в игре. Остальным придется привыкать к новой реальности.