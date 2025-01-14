За двумя зайцами. Армянская трагикомедия в украинских тонах

Министр экономики Республики Армения Геворг Папоян заявил, что Ереван не рассматривает вариант прекращения сотрудничества с Евразийским экономическим союзом и тем более выхода из ЕАЭС, несмотря начало процесса по вступлению в Евросоюз. Мол, чем больше у государства партнеров, тем более суверенна его политика.

«В любом случае мы не думаем чем-то заменять ЕАЭС. Мы хотим быть независимыми. А независимость — это когда ты зависишь от всех, а не от одного, и все в какой-то степени зависят от тебя», — процитировало агентство «Арменпресс» Папояна, выступившего на пресс-конференции по итогам 2024 года. Напомню, что в этом январе власти Армении одобрили законопроект, предусматривающий подачу заявки на присоединение к Европейскому союзу. Сейчас этот документ находится на рассмотрении республиканского парламента. Что ж, пресловутая политика многовекторности — явление довольно распространенное среди бывших союзных республик, ставших независимыми государствами. Причем смысл этой многовекторности всегда сводился к стремлению стать частью Запада при одновременном использовании любых возможностей получения различных преференций от России, начиная от дешевых энергоносителей и заканчивая не менее дешевыми кредитами.

Фото: Alexander Kazakov/Kremlin Pool / Global Look Press

И, надо признаться, до поры до времени эта схема работала. Работала ровно до того момента, когда в обмен на подписание соглашения о евроассоциации — кабального документа, не предусматривавшего реальных перспектив будущего еврочленства, — страны ЕС, ведомые тогдашним канцлером ФРГ Ангелой Меркель, не потребовали от Киева окончательно разорвать любые связи с Москвой. Было это в 2013 году. Что случилось потом и куда все в итоге привело Украину, полагаю, лишний раз напоминать не нужно. Я себе уже язык стер, говоря о том, что в своих решениях армянское руководство с непонятным упорством идет по пути украинских коллег, хорошо понимая, чем это может закончиться для Армении. Но парадокс в том, что и значительная часть армянского народа, видя крайне негативный украинский пример, когда под бравурные речи о евроинтеграции страну превратили в полигон для военного противостояния Запада и России, отчего-то полагает, что с ними такого никогда не произойдет.

Фото: Ani Djaferian/ZUMAPRESS.com / Global Look Press

Кое в чем они правы. До чего бы ни довели эту республику прозападные настроения, начинать против нее СВО Россия точно не будет. Незачем. Это с успехом сделают соседи Армении — Турция и Азербайджан, — совместными усилиями уже заставившие Ереван отказаться от претензий на Нагорный Карабах и готовые в любой момент превратить независимое армянское государство в собственный протекторат. Все это тем более вероятно, что, желая и дальше получать преференции от членства в ЕАЭС, Армения довольно активно заявляет о готовности выйди из ОДКБ. Пока этого не случилось, но движение в ту строну идет.

Но это уже разговор на перспективу — возможно, и не столь отдаленную. Что же касается одновременного членства Армении в Евразийском экономическом и Европейском союзах, то тут все довольно прозаично: этого не будет. Вовсе не потому, что рассерженная Россия потребует от армянского руководства определиться, с кем оно. А потому, что ни в какой Евросоюз никакую Армению никогда не возьмут, хотя бы просто по географическому принципу — нет у них с ЕС общих границ. И это не говоря уже обо всех прочих сложностях и нестыковках, коих тьма.

Знаете ли об этом официальный Ереван? Разумеется, знает. Не стоит путать их плутовство с идиотизмом. Но и плутовство способно привести в итоге к крайне печальным результатам. Погнавшись сразу за двумя зайцами, в конце концов можно остаться у разбитого корыта.