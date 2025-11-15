Стоимость продуктов питания в Италии за четыре года выросла почти на 25% — значительно быстрее общей инфляции. Об этом написало Il Fatto Quotidiano .

По данным национального института статистики ISTAT, особенно резкий скачок цен начался после начала конфликта на Украине и введения антироссийских санкций. Одновременно на 76% подорожали энергоносители — фактор, который особенно сильно ударил по сельскому хозяйству и переработчикам, что в итоге разогнал стоимость всей потребительской корзины.

Продукты стали «роскошью» для бедных семей

Журналисты отмечают, что для многих итальянских семей продукты стали практически непосильными. Больше всего выросли цены растительную продукцию (+32,7%), молочные продукты и яйца (+28,1%), хлеб и крупы (+25,5%). Особенно пострадали семьи с низким доходом, так как они тратят на еду большую долю своего бюджета. При этом, как подчеркивается в материале, правительство Джорджии Мелони не предлагает достаточных мер поддержки: очередные инициативы дают преимущества в основном обеспеченным слоям.

Как санкции и конфликт изменили экономику

Подорожание продуктов — следствие целого ряда внешних факторов. С 2021 года начали расти цены на сырье после пандемии, затем ситуацию резко усугубили боевые действия на Украине и санкции против российских нефти и газа. Итальянские энергорасходы в этот период выросли почти вдвое сильнее, чем в среднем по еврозоне.

Итальянцы экономят на самом необходимом

По оценкам потребительских ассоциаций, ежегодные расходы среднестатистической семьи на продукты выросли на 173 евро, семьи с одним ребенком — на 219 евро, а пары с двумя детьми — на 250 евро, при том что реальные доходы остаются на уровне 2021 года. За последний год каждая третья семья была вынуждена урезать траты на еду и напитки.

Проблема не только итальянская

Рост цен затронул и другие европейские страны: в Германии продукты подорожали почти на 32,8%, в Испании — на 29,5%, в ЕС в среднем — на 32,3%. Только Франция испытала чуть более мягкий рост — около 24%.

Ранее итальянский политический обозреватель Джузеппе Саламоне раскритиковал власти страны за экономический кризис, заявив, что разрыв отношений с Россией и поддержка санкций привели Италию к резкому росту цен и обеднению населения.