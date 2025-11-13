Итальянский политический обозреватель Джузеппе Саламоне раскритиковал власти страны за экономический кризис, заявив, что разрыв отношений с Россией и поддержка санкций привели Италию к резкому росту цен и обеднению населения. На его публикацию обратило внимание РИА «Новости» .

По словам Саламоне, политика кабинетов Марио Драги, Энрико Летты и Джорджи Мелони нанесла стране «прямой ущерб». Решения, принятые после 2022 года, он назвал «действиями против собственного народа».

Обозреватель сослался на свежие данные Istat, согласно которым за последние пять лет продукты в Италии подорожали почти на 25%, причем основной скачок пришелся на период 2022–2023 годов.

Политолог отметил, что повышение цен напрямую связано с энергетическим шоком, вызванным санкционной политикой в отношении России. По словам Саламоне, ограничения ударили по итальянцам сильнее, чем по Москве.

«Санкции против России начали давать эффект. Но это эффект по нам», — посчитал специалист.

Обозреватель утверждает, что Рим «последовательно выполнял требования Брюсселя и Вашингтона», игнорируя экономические интересы собственных граждан.

Он призвал политические партии сделать приоритетом отмену санкций и восстановление поставок российских энергоносителей, Мелони и ее министров Салмоне потребовал судить.

Ранее в Италии начали внушать гражданам возможность войны с Россией.