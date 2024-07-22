Ненужная война и бешеный кролик. По чьим стопам пошел Джо Байден

Байден добровольно вышел из предвыборной гонки. Полвека назад это сделал президент США Линдон Джонсон. Правда, со здоровьем и разумом у него было все в порядке — этого реформатора погубила Война во Вьетнаме. А вот подозрение в слабоумии стоило второй победы Джимми Картеру. О том, как все было, — в материале 360.ru.

Присяга после убийства Вице-президент США Линдон Джонсон сразу не поладил ни с президентом Джоном Кеннеди, ни с его братом — генеральным прокурором. Возможно, дело было в том, что он был старше, а может, сыграло роль классовое неравенство. Политик был пятым ребенком в семье техасского фермера и всего в жизни добивался сам. Будучи студентом, Джонсон пару лет учил грамоте детей из бедных мексиканских семей. Позже боролся за повсеместную электрификацию Техаса, требовал ввести социальные программы, помогал нелегальным еврейским беженцам из нацистской Германии, а во время Второй мировой войны служил в ВМС.

Фото: Global Look Press

Однако братья Кеннеди и другие сановники Белого дома открыто презирали Джонсона. На фоне мальчиков из богатых семей с большими связями вице-президент действительно казался резким и грубоватым. Ему старались поручить не слишком приятные занятия, однако работал он на совесть и всегда отлично справлялся со всеми делами. В 1963 году вице-президент оказался замешан в скандале со взятками. Был ли он виновен, осталось неизвестным: страну потрясло убийство президента Кеннеди.

Фото: Присяга Линдон Джонсон на борту президентского самолета, 22 ноября 1963 года. k09 / Global Look Press

В тот же день, 22 ноября, Джонсон на борту самолета Air Force One принял присягу и стал официальным лидером США. Уголовное преследование ему больше не грозило.

Интересно Во время присяги рядом с Джонсоном находились три женщины: его жена Клаудия Альта Тейлор Джонсон, которую все звали Леди Берд (от ladybird — «божья коровка»), овдовевшая Жаклин Кеннеди, а также судья Сара Хьюз. Она до сих пор остается единственной женщиной в истории, принявшая присягу у президента США. Во время присяги рядом с Джонсоном находились три женщины: его жена Клаудия Альта Тейлор Джонсон, которую все звали Леди Берд (от ladybird — «божья коровка»), овдовевшая Жаклин Кеннеди, а также судья Сара Хьюз. Она до сих пор остается единственной женщиной в истории, принявшая присягу у президента США.

Президент против бедности Джонсон боролся за гражданские и избирательные права американцев, выступал против сегрегации. На президентских выборах 1964 года он победил с перевесом более чем в 60% голосов — такие результаты в последний раз были у его однопартийца-демократа, 32-го лидера США Франклина Рузвельта в 1936 году. Президент хотел побороть бедность и в 1965-м вытряс из конгресса примерно миллиард долларов (сейчас это около триллиона) на социальные программы. Он ввел жилищные субсидии нуждающимся семьям, медстраховку для пенсионеров и малоимущих, увеличил выплаты по соцстрахованию, облегчил жизнь иммигрантам.

Фото: Президент США Линдон Бейнс Джонсон подписывает Билль о гражданских правах, 11 апреля 1968 года. Warren K Leffler / Global Look Press

Все кончилось, когда Штаты волей Джонсона ввязались в Войну во Вьетнаме — как оказалось, на долгих 20 лет. Президент, которого люди видели как миротворца (собственно, именно так он и выиграл выборы), вдруг стал посылать американцев на смерть, а те, кто все-таки возвращался домой, были искалечены физически или морально. Война не способствует рейтингам, зато антивоенные настроения были на подъеме. Люди выходили на демонстрации и требовали мира. В конце марта 1968 года Джонсон, сославшись на подорванное здоровье, объявил о нежелании баллотироваться на очередной президентский срок.

Неадекватность не простят Линдон Джонсон 20 января 1969 года передал полномочия республиканцу Ричарду Никсону. Замена была не слишком удачной: 37-й президент стал первым действующим главой Соединенных Штатов, который ушел в отставку из-за скандала о шпионаже за конкурентами. Позже американцы были уже не столь щепетильны: они легко прощали своим президентам и войны, и адюльтер в Овальном кабинете, и кокаин их детишек. Однако в вопросе здоровья, особенно психического, они остались непреклонны: даже недоказанное подозрение в неадекватности могло стоить голосов избирателей. В апреле 1979 года 39-й президент США Джимми Картер рыбачил у себя на родине. Внезапно его лодку атаковал водяной кролик — зверька гнали гончие, он бросился в воду, доплыл до лодки и попытался в нее забраться. Нежданного гостя отпихнули веслом, он развернулся и поплыл к берегу.

Фото: Снимок фотографов Белого дома: справа видно, как кролик плывет прочь от лодки президента / Викимедиа

Новость довольно скоро стала достоянием прессы. Пестрели заголовки: «Президент атакован кроликом». Журналисты ехидно писали, что «кролик угрожающе шипел, скрежетал зубами и пытался забраться в лодку», консультировались со специалистами-зоологами и вообще очень веселились. Хотя у Картера и так хватало «косяков» во время президентства, история с «бешеным кроликом» стала последним гвоздем в крышке его политической карьеры. Кролик принес победу на выборах Рональду Рейгану — большинству показалось, что уж лучше у власти будет актер, чем тронутый политик.