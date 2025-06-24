Сегодня 10:40 Два мифа, в которые верят до сих пор. Как немецкие генералы пытались принизить роль Жукова 0 0 0 Фото: Mary Evans Picture Library / www.globallookpress.com Мир

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Немецкие генералы после окончания Второй мировой войны распространяли два мифа, с помощью которых пытались оправдать собственные провалы. Первая легенда связана с солдатами вермахта, вторая — с русской зимой.

Чистые и непричастные Лидеры Третьего рейха после падения нацизма приукрашали действительность. Например, военные высших чинов утверждали, что вермахт был профессиональной армией, которая не участвовала в преступлениях нацистов во времена Второй мировой. «Большинство военных настаивало на том, что вермахт воевал в соответствии с международным правом», — рассказал исследователь Оливье Вивиорка, чьи слова привело АВС. Это был первый миф, который просуществовал до 90-х годов. Немцы не хотели признаваться, что их армия участвовала в уничтожении еврейского населения Европы. Было гораздо проще обвинить в этом идеологические структуры.

Фото: dpa/Oliver Berg / www.globallookpress.com

«Генерал Мороз» Второй миф немецких военачальников связан с суровой русской зимой. Ложь заключалась в том, что якобы именно из-за холодов нацисты понесли поражение во Второй мировой войне. Немцы возродили миф о «генерале Морозе», чтобы принизить советских военных. «Жуков — это лучший пример. У него не было ни научной, ни военной подготовки. Он был выходцем из низов, но стал одним из величайших полководцев в истории и одним из главных победителей нацизма во Второй мировой войне», — отметил Вивиорка. Для военных Третьего рейха признание этого факта стало болезненным. Было проще утверждать, что всему виной морозы. «Однако немцы не упоминали, что их противнику тоже приходилось справляться с морозами. Русские солдаты не ходил в рубашках с короткими рукавами», — добавил исследователь.

Фото: РИА «Новости»

Дискуссия по этому поводу до сих пор открыта. Теорию о «генерале Морозе» выдвинули офицеры вроде Хайнца Гудериана. Это один из генералов, который наиболее критично отзывался о решениях Адольфа Гитлера. Военный изучил походы других армий в Россию в разные годы и заявил в своих мемуарах, что доказал нацистскому лидеру смертельную опасность холодов для немцев. «Зима и весна 1941 года были для меня кошмаром. Новое изучение походов шведского короля Карла XII и Наполеона I показало все трудности этого театра военных действий», — подчеркивал Гудериан.