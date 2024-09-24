Сегодня 13:37 Что ж ты, Дуров, сдал назад? Telegram послал знак всем рэкетирам Запада Публицист Белов: прогиб Дурова перед Францией означает, что Запад добился своего 0 0 0 Фото: Sergey Elagin/Business Online / Global Look Press Эксклюзив

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Либертарианские убеждения Павла Дурова — мол, даешь безграничную свободу личности и долой любые ограничения со стороны государства — оказались не такими уж прочными. Чтобы о них забыть, хватило пары недель регулярного посещения французской комендатуры.

Создатель VK и Telegram заявил о готовности сотрудничать с французским правительством в формате предоставления по запросу соответствующих органов IP-адресов, номеров телефонов и прочих данных пользователей контролируемой им социальной сети. Как сообщило французское издание Le Figaro, Дуров также подтвердил, что Telegram начинает унифицировать правила по всему миру и отныне будет делиться информацией, когда запросы на ее получение будут законны и адекватны. «Поиск в Telegram более мощный, чем в других приложениях для обмена сообщениями, поскольку он позволяет находить общедоступные каналы и ботов. К сожалению, эта функция была использована людьми, которые нарушили наши правила для продажи запрещенных товаров. За последние несколько недель специальная команда модераторов, использующая ИИ, сделала поиск в Telegram намного безопаснее. Весь проблемный контент, который мы обнаружили в поиске, больше недоступен. Чтобы еще больше усложнить злоупотребление поиском в Telegram, мы обновили правила использования сервиса и политику конфиденциальности и сделали их одинаковыми по всеми миру. Мы подтверждаем, что IP-адреса и телефонные номера тех, кто нарушит наши правила, могут быть переданы правоохранительным органам в ответ на правомерные запросы», — объявил сам владелец мессенджера.

Фото: Global Look Press

Фактический прогиб Дурова перед требованиями Парижа (впрочем, за наездом на него явно торчат уши Вашингтона) послужил знаком для прочих западных стран о готовности Telegram сливать конфиденциальные данные пользователей, число которых, по словам самого же Дурова, составляет почти миллиард человек. В общем, Запад, действуя откровенно в духе рэкетиров из 90-х, в очередной раз добился своего. Чем еще раз подтвердил простую истину: по-настоящему надежной и безопасной может быть только так социальная сеть, которую ты сам и контролируешь.

Фото: Christoph Dernbach/dpa / Global Look Press

В связи с этим совсем по-другому воспринимаются попытки наших властей заставить иностранных платформодержателей соответствовать требованиям законодательства России. Речь не только о пресловутой «деградации» YouTube — акции страшно неприятной (в основном из-за отсутствия вменяемой альтернативы), тем не менее, видимо, неизбежной, — но и о предустановленной начинке наших с вами смартфонов. В них, признаемся честно, у большинства заключена вся их жизнь: персональные данные, приватная переписка, номера телефонов, доступ и управление банковскими счетами и куча всего еще. На днях стало известно, что правительство поддержало закон об обязанности Apple устанавливать на свои устройства российский магазин приложений RuStore. И если эта компания откажется выполнять это условие, то продажи iPhone в России могут оказаться под угрозой. «Госдума может до конца года принять в трех чтениях законопроект, который обяжет корпорацию Apple разрешить установку российского магазина приложений RuStore на свои гаджеты. Инициатива упростит жизнь российским разработчикам, которые сталкиваются с проблемами при размещении своих приложений в App Store», — говорится в сообщении.

Не буду долго и нудно доказывать, что все это во многом вынужденная мера. Это не так уж важно. Важнее другое: необходимо понимать, что мы, весь мир, движемся к ситуации глобального размежевания и тотальной закрытости, когда создаваемые вокруг мировых полюсов «экосистемы» будут полностью автономны и независимы друг от друга.

Грубо говоря, в каждой из них будет и свой YouTube, и свой Telegram. Забудьте все, что вы знали о глобализации, она уходит. Уходит, что самое забавное, по вине тех, кто больше всех за нее радел.

Фото: Cfoto/Keystone Press Agency / Global Look Press

Просто желание некоторых господ на Западе все контролировать вошло в прямое противоречие с их же стремлением хорошо зарабатывать. Что ж, это их проблемы. Нам же, что бы стать одним из тех самых полюсов, жизненно необходимо развивать своё, иначе так и останемся в глобальной цифровой зависимости.