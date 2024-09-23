Telegram начнет передавать правоохранителям IP-адреса и телефоны нарушителей

Дуров: Telegram будет передавать IP-адреса и телефоны нарушителей по запросу

Разработчики Telegram обновили мессенджер и сделали его более безопасным. Об этом заявил основатель платформы Павел Дуров .

По его словам, специальная команда модераторов с помощью ИИ сделала недоступным «проблемный контент».

«Чтобы еще больше удержать преступников от злоупотребления поиском Telegram, мы обновили наши условия обслуживания и политику конфиденциальности, обеспечив их единообразие по всему миру», — подчеркнул бизнесмен.

Он добавил, что введенные меры отпугнут преступников, и пользователи смогут использовать платформу для поиска друзей и чтения новостей. Разработчики не позволят злоумышленникам продвигать незаконные товары и ставить пол угрозу мессенджер, в котором зарегистрировались почти миллиард человек.

«Мы ясно дали понять, что IP-адреса и номера телефонов тех, кто нарушает наши правила, могут быть раскрыты соответствующим органам в ответ на обоснованные юридические запросы», — обратил внимание Дуров.

После ареста бизнесмена во Франции платформа обновила политику безопасности. Мессенджер начнет модерировать приватные беседы, если в них появится незаконный контент.