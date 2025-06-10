Дональд Трамп высказался о Второй мировой
Трамп: Вторую мировую выиграли США, Россия только им помогала
Американский лидер Дональд Трамп в очередной раз сделал скандальное заявление о победе США во Второй мировой войне. Глава государства публично сообщил, что именно американские, а не советские солдаты сыграли в конфликте ключевую роль.
Во время одного из выступлений Трамп назвал американцев единственными победителями в войне, но в последней речи он все-таки уточнил, что СССР помогли одолеть нацистскую Германию. Президент напомнил о колоссальных потерях советской армии и подчеркнул, что вклад союзников нельзя забывать.
Он отметил, что Советский Союз потерял 51 миллион человек, хотя официальные цифры отличаются от тех, что озвучил Трамп. Согласно им, потери СССР за тот период составили порядка 27 миллионов человек.
Выступление американского президента транслировал канал Forbes Breaking News. Выступая перед журналистами, Трамп рассказал об одном из разговоров с президентом Владимиром Путиным. По словам хозяина Белого дома, темой беседы стало празднование Дня Победы.
Знаменательную дату Трамп обсуждал и с другими лидерами.
«Мы единственные, кто не празднует, и мы единственные, кто выиграл войну, а Россия помогла», — подчеркнул глава государства.
По его словам, День Победы отмечают в ряде стран, в том числе во Франции. Президент Эмманюэль Макрон сообщил об этом Трампу, но тот скептически отнесся к данному факту.
Это здорово, что он это делает, но это мы победили
Дональд Трамп
Президент США
Американский лидер объяснил, что за четыре года в борьбе с нацистским режимом погибли более 250 тысяч американцев. По его мнению, победить фашизм удалось именно благодаря США.
Трамп также рассказал, что американские военные выиграли не только во Второй мировой, но и в Первой мировой. По силе, храбрости и мастерству ни один народ не приблизился к американцам, похвастался глава Белого дома.
«Но мы больше ничего не празднуем — потому что у нас больше нет лидеров, которые умеют это делать! Пришло время снова начать праздновать наши победы!» — добавил он.
Американский лидер также объявил 8 мая Днем Победы во Второй мировой войне, а 11 ноября — Днем Победы в Первой мировой.