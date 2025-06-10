Дональд Трамп высказался о Второй мировой

Американский лидер Дональд Трамп в очередной раз сделал скандальное заявление о победе США во Второй мировой войне. Глава государства публично сообщил, что именно американские, а не советские солдаты сыграли в конфликте ключевую роль.

Во время одного из выступлений Трамп назвал американцев единственными победителями в войне, но в последней речи он все-таки уточнил, что СССР помогли одолеть нацистскую Германию. Президент напомнил о колоссальных потерях советской армии и подчеркнул, что вклад союзников нельзя забывать.

Он отметил, что Советский Союз потерял 51 миллион человек, хотя официальные цифры отличаются от тех, что озвучил Трамп. Согласно им, потери СССР за тот период составили порядка 27 миллионов человек.

Выступление американского президента транслировал канал Forbes Breaking News. Выступая перед журналистами, Трамп рассказал об одном из разговоров с президентом Владимиром Путиным. По словам хозяина Белого дома, темой беседы стало празднование Дня Победы.

Знаменательную дату Трамп обсуждал и с другими лидерами.

«Мы единственные, кто не празднует, и мы единственные, кто выиграл войну, а Россия помогла», — подчеркнул глава государства.