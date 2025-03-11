Встреча специального посланника американского лидера Стива Уиткоффа и президента России Владимира Путина может пройти в ближайший четверг, 13 марта. Политолог Максим Киселев в комментарии 360.ru не исключил, что представитель Трампа расскажет российскому лидеру о результатах переговоров с украинской делегацией в Саудовской Аравии.

Реальный прорыв

О возможном визите Уиткоффа в Москву рассказал в социальной сети Х журналист издания Axios Барак Равид. Он заявил со ссылкой на собственные источники, что поездка спецпосланника Трампа уже запланирована.

По словам политолога Максима Киселева, если встреча Уиткоффа с Путиным на этой неделе действительно состоится, то есть все шансы, что она пройдет в продуктивном ключе.

«Список тем остается все тем же. Но благодаря тому, что был достигнут реальный прорыв в виде начала какой-либо коммуникации в принципе, можно ожидать, что на данной встрече могут обсуждаться определенные частности», — сказал он.

Политолог подчеркнул, что спецпосланник американского президента прилетит в Россию после встречи делегаций Украины и США в Саудовской Аравии, на которой уже начали обсуждаться условия перемирия.

«Именно Стив Уиткофф доложит Владимиру Путину, если эта встреча состоится, о настроениях украинской стороны и о том, какую стратегию избирает американская сторона в связи с последней информацией», — добавил Киселев.

Результаты встречи Украины и США в Саудовской Аравии

По мнению ведущего научного сотрудника Центра исследования проблем безопасности РАН политолога-американиста Константина Блохина, сейчас между сторонами происходит челночная дипломатия, когда США ведут переговоры и с Россией, и с Украиной одновременно, понимая, что тройной формат успеха не принесет.

«Сначала решив какие-то проблемы с Украиной, потом с нами, тогда уже можно садиться за стол переговоров. Поэтому, скорее всего, встреча Уиткоффа с Путиным произойдет. И вероятно, там будут озвучиваться результаты встречи в Саудовской Аравии», — указал собеседник 360.ru.

Невозможно, по его словам, будет обойти и массированную атаку БПЛА по российским регионам 11 марта.

«Украина демонстрирует, что она готова, скорее всего, вести переговоры с Россией через силу, потому что этот удар беспилотниками говорит о том, что ни на какие уступки Киев не хочет идти. Украина демонстрирует, что она дальше будет готова воевать с Россией, пытается продемонстрировать свою жизнеспособность», — добавил он.