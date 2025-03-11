Во время первого раунда переговоров с США Украина озвучила предложения по частичному перемирию с Россией. Об этом сообщила телерадиокомпания «Общественное» («Суспильне») со ссылкой на осведомленный источник.

В Джидде, где 11 марта начались переговоры, украинская сторона заявила, что готова прекратить огонь частично — в небе и море.

Речь идет о прекращении ударов беспилотников и дальнобойных ракет, а также боевых действий в акватории Черного моря.

Как США отреагировали на эту инициативу, пока не раскрывается.

Также Украина и Соединенные Штаты обсуждали договор по недрам.

Во втором раунде встречи Вашингтон и Киев обсудят тему гарантий безопасности.

Накануне начала переговоров американский госсекретарь Марко Рубио заявил, что Украине при любом исходе кризиса придется пойти на территориальные уступки в пользу России.