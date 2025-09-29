Долгожданное возвращение: жившая в пещере с детьми россиянка попала домой из индийской тюрьмы
Россиянка Нина Кутина, жившая с детьми в пещере в Индии, вернулась на Родину. Женщине удалось выбраться из депортационной тюрьмы благодаря совместным усилиям МИД России и Единого Координационного Центра поддержки Соотечественников за рубежом (ЕКЦС), а также вниманию журналистов.
Возвращение на Родину
О возвращении россиянки домой сообщил вице-президент ЕКЦС Иван Мельников. Он напомнил, что после задержания индийскими полицейскими Нина длительное время содержалась в ужасных условиях депортационной тюрьмы Бангалора.
Женщину не хотели выпускать оттуда. Многие задержанные уже находились там по полгода, а то и по несколько лет.
Нину с малолетними дочерьми держали в тюрьме как опасных преступников полтора месяца. За это время дети несколько раз тяжело болели, но им не оказали должной медицинской помощи. Тюрьма не предназначалась для несовершеннолетних: там не было прогулок, душа и горячей воды, что нарушает все базовые нормы содержания даже взрослых заключенных.
«Это абсолютно недопустимые условия содержания для женщин и детей, нарушающая конвенцию о гражданских и политических правах ООН и Конвенцию против пыток. Мною были направлены жалобы в МИД России, посольство Индии и международные организации», — подчеркнул Мельников.
Он добавил, что благодаря усилиям МИД и ЕКЦС удалось добиться освобождения Нины и ее детей и их возвращения на Родину.
Сын все время плакал
Маленький сын Нины после ее задержания с дочерьми попал к хорошим знакомым россиянки. Однако его забрали власти Индии и поместили в мужской приют, отобрав телефон.
«Выловили как зверька, поместили в мужской приют, потому что ему 11 лет, и якобы нельзя его со взрослыми женщинами держать там, где Нина содержалась, и все это время он плакал. Сначала у него вообще телефон забрали. То есть маленький ребенок… На мой взгляд, 11 лет — это еще мало, на взгляд индийцев — это уже близко к смерти», — рассказала бабушка детей Нины Ольга.
Она также рассказала об условиях содержания россиянки в индийской тюрьме и проблемах с возвращением на Родину.
«Пытки голодом первую неделю были, а дальше ей приходилось каждый квадратный сантиметр пола отстаивать, чтоб была возможность помыть, а еще дальше там наслали каких-то тюремных женщин в их же камеру, не просто проституток индийских, а с криминальным прошлым. Эти женщины начали там права качать, и Нине пришлось, видимо, покачать права. Конечно, в тюрьме, как в тюрьме. Ужасно», — поделилась Ольга.
Сейчас Нина с детьми направляется к другой родственнице в Москву.