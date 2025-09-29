Долгожданное возвращение: жившая в пещере с детьми россиянка попала домой из индийской тюрьмы

Россиянка Нина Кутина, жившая с детьми в пещере в Индии, вернулась на Родину. Женщине удалось выбраться из депортационной тюрьмы благодаря совместным усилиям МИД России и Единого Координационного Центра поддержки Соотечественников за рубежом (ЕКЦС), а также вниманию журналистов.

Возвращение на Родину

О возвращении россиянки домой сообщил вице-президент ЕКЦС Иван Мельников. Он напомнил, что после задержания индийскими полицейскими Нина длительное время содержалась в ужасных условиях депортационной тюрьмы Бангалора.

Женщину не хотели выпускать оттуда. Многие задержанные уже находились там по полгода, а то и по несколько лет.

Нину с малолетними дочерьми держали в тюрьме как опасных преступников полтора месяца. За это время дети несколько раз тяжело болели, но им не оказали должной медицинской помощи. Тюрьма не предназначалась для несовершеннолетних: там не было прогулок, душа и горячей воды, что нарушает все базовые нормы содержания даже взрослых заключенных.

«Это абсолютно недопустимые условия содержания для женщин и детей, нарушающая конвенцию о гражданских и политических правах ООН и Конвенцию против пыток. Мною были направлены жалобы в МИД России, посольство Индии и международные организации», — подчеркнул Мельников.

Он добавил, что благодаря усилиям МИД и ЕКЦС удалось добиться освобождения Нины и ее детей и их возвращения на Родину.