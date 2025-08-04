Сегодня 10:31 «Дохайповался». Появились подробности ареста российского блогера Збарского в Таиланде Волонтер Шерстобоева: блогер Збарский содержится в ужасных условиях в Таиланде 0 0 0 Фото: Sun Weitong/XinHua / www.globallookpress.com Эксклюзив

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Известный в Таиланде российский блогер Тимур Збарский попал за решетку и сейчас находится в ужасных условиях содержания. Подробности ареста 360.ru рассказала волонтер, администратор группы в соцсетях «Паттайя от А до Я» Светлана Шерстобоева.

За что арестовали блогера Збарского Блогер прожил в Таиланде около 10 лет, он занимался туристическими направлениями и снимал репортажи. Тимур публиковал ролики на своей странице в Facebook*. Предположительно, Збарского арестовали за несанкционированные съемки в зоне боевых действий на границе с Камбоджей, но точную причину никто не знает. «Они могут найти вообще любой повод. То, что написано в судебном решении, не будет отражать истинное положение дел, и судебное решение никто никогда на руки не получит. Ни ему не дадут, ни вам не дадут, ни мне не дадут. Нам не дадут, потому что мы чужие люди, а ему не дадут, потому что он никто и звать никак и его присутствие в стране нежелательно. <…> Он может вообще не знать, за что его арестовали и что ему вменяется», — рассказала Шерстобоева.

Фото: РИА «Новости»

Условия содержания арестованного блогера в Таиланде Сейчас блогер находится в International Detention Center. До своего ареста Тимур помогал тем, кто в нем содержится. «Там находятся все иностранцы, которые нарушили какие-то законы, и они ждут своей депортации», — объяснила Светлана. По ее словам, государство не покупает билеты ожидающим депортации, это должны сделать сами арестованные или их родственники.

Таиланд не покупает билет. Если денег нет на билет, ты будешь там сидеть до скончания века. Это ужасные условия содержания: небольшая камера, в которой находятся от 200 до 300 человек и не всем хватает места для того, чтобы поспать на бетонном полу. <…> Там чесотка, вши, чего только нет. Грязь, антисанитария. Светлана Шерстобоева волонтер

Оказать блогеру дипломатическую помощь не получится, но волонтеры уже связались с близкими Збарского. «Он такой же нарушитель законов Таиланда, как и все, кто сидит рядом с ним. <…> Сейчас я на связи с его сестрой, племянником. Мы всех нашли. Нашли его друзей», — добавила Светлана. Шерстобоева подчеркнула, что в Таиланде действует цензура. Информацию о конфликте с Камбоджей могут освещать только официальные СМИ. Пользователи Сети заявили, что блогер «дохайповался». * Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-— социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.