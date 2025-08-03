Российского блогера арестовали в Таиланде за съемки боевых действий

Российского блогера Тимура Збарского арестовали в Таиланде за съемку боевых действий на границе с Камбоджей. Об этом сообщила местный волонтер Светлана Шерстобоева в Facebook*.

Она отметила, что сейчас россиянин находится в иммиграционном центре и ждет депортации на родину. Збарский с начала вооруженного конфликта между армиями Таиланда и Камбоджи проехал более 150 километров, снимая происходящее на границе.

«Ранее Тимур не снимал военные репортажи, это первая война за последние лет 13. Сейчас он находится в Immigration Detention Centre. Поскольку он поступил либо вчера, либо сегодня, его состояние не успело ухудшиться», — рассказала Шерстобоева.

В центре для мигрантов, по словам волонтера, Збарский вынужден спать на бетонном полу и есть отвратительную еду. Она добавила, что после попадания в центр шансов избежать депортации у россиянина практически нет.

Женщина уточнила, что в Таиланде действует цензура, поэтому информацию о военном конфликте с Камбоджей разрешено освещать только официальным СМИ.

*Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов — социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.