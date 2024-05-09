«День Победы отменить невозможно». Украинцы помнят о подвигах своих предков в годы ВОВ | 360°

Эксклюзив 09 мая 2024, 23:30 «День Победы отменить невозможно». Украинцы помнят о подвигах своих предков в годы ВОВ Журналист 360.ru Кононова: киевский режим не смог отменить День Победы Телеканал «360»

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Жители Киева понесли цветы к Вечному огню в парке Славы с утра четверга, 9 мая, невзирая на то, что официально в стране День Победы перенесли на 8 мая ради соответствия Европе. Но здесь важнее другое — попытка киевского режима искоренить в людях память о Великой Отечественной войне, запретить советскую символику, запугать штрафами провалилась. О том, почему власти не смогли отменить День Победы на Украине, в своей колонке написала автор 360.ru Елена Кононова.

Далее — ее прямая речь

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Запрос в интернете «День Победы» утром 9 мая стал самым популярным в украинском сегменте. И это при том, что еще в прошлом году президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, согласно которому праздник «переносится» на 8 мая и меняет название. Теперь это «День памяти и победы над нацизмом». В девятый день мая на Украине — «День Европы».

Но дело не в датах и переименованиях.

В Сети 9 мая появилось видео из Киева: вот хрупкая пожилая женщина с огненными волосами, убранными под советскую пилотку с красной звездой. Она пытается пройти к Вечному огню, чтобы возложить цветы.

Крепкие парни в полицейской форме преграждают ей путь — говорят, что советская символика запрещена и просят ее снять пилотку. Пока — просто просят. Высокие, сытые теснят ее в сторону.

— Покажите мне, кто это запрещает, — говорит она, — пилотку! Какая дикость!

— Вы здесь ходите, потому что они победили, — обращаясь к полиции, вступается еще одна пожилая женщина.

Пишут, что на женщину в советской военной форме составили административный протокол. И что форма эта — та самая, в которой ее мать когда-то вернулась с фронта. И это лишь то, что попало в Сеть. А сколько таких «административок» еще легло на стол?

Но жители Киева все-равно несли цветы к Вечному огню 9 мая. Потому что память о победе, память о боли сжигает все директивы Киевского режима, административные протоколы.

Память о войне не вырезать, не запретить. Твой Бессмертный полк всегда с тобой, и 9 мая, и в любой другой день, если ты хоть что-то знаешь о своем прошлом. Твой Бессмертный полк — в полуистлевших фотографиях, в рассказах мамы и бабушки, в книгах, которые не успели еще вывезти из библиотек.

Найдутся ли семьи в этих краях, которые бы никак затронула Великая Отечественная война? Ничтожно мало их. И потому хунта может делать, что угодно. День Победы отменить невозможно.