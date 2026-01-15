Ответить так, чтобы пахана не разозлить: зачем Европа ринулась в Гренландию?
Коц: микроконтингент ЕС в Гренландии — попытка ответить США и успокоить людей
Первые военные из стран Европы ночью прибыли в Гренландию. Однако, по оценке военкора Александра Коц, речь идет о сугубо символическом присутствии, а не о реальной силе.
Один из самолетов со спецназом и разведчиками из Дании и Франции сел в Нууке, второй — на западе острова, при этом у обоих бортов были выключены транспондеры. Норвегия объявила, что отправляет в Гренландию всего двух военнослужащих, Германия пообещала усилить безопасность аж 13 бойцами.
Всего, по словам Коца, шесть европейских государств собираются развернуть на острове сводный контингент численностью максимум до роты — порядка 100 человек.
«Но одно дело — отправить в Гренландию пару-тройку транспортных самолетов. Совсем другое — устроить военное вторжение в западное полушарие, которое Трамп, без обиняков, объявил эксклюзивной зоной интересов США. Скорее всего, все ограничится только этой самой ротой», — заявил военкор.
Главный вопрос, по его мнению, — зачем это нужно Брюсселю. Во-первых, Европа просто вынуждена реагировать на ситуацию.
Шутка ли — у ЕС по-наглому отжимают остров площадью более двух миллионов квадратных километров, который вдобавок обеспечивает доступ к безграничным ресурсам арктического шельфа. Но ответить надо так, чтобы не слишком разозлить пахана. А-то как бы чего не вышло.
Во-вторых, европейским элитам нужно что‑то предъявить собственному обществу. Коц указал, что властям приходится объяснять гражданам, почему ради Украины, не входящей ни в ЕС, ни в НАТО, приходится нести все большие затраты, а Гренландию — территорию, связанную с ЕС и альянсом, — как будто следует уступить без борьбы. Символический контингент станет способом показать, что Европа якобы борется за свое.
Третий вариант, который военкор посчитал самым правдоподобным, — европейские военные фактически готовятся «расстелить красную ковровую дорожку» для старших американских партнеров и подтвердить притязания 47-го президента США на остров.
«Их попросишь — они и Данию из НАТО исключат. А-то задолбали уже в своем „Лего“ наркотики по всему миру рассылать», — заметил Коц.