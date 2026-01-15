Ответить так, чтобы пахана не разозлить: зачем Европа ринулась в Гренландию?

Первые военные из стран Европы ночью прибыли в Гренландию. Однако, по оценке военкора Александра Коц , речь идет о сугубо символическом присутствии, а не о реальной силе.

Один из самолетов со спецназом и разведчиками из Дании и Франции сел в Нууке, второй — на западе острова, при этом у обоих бортов были выключены транспондеры. Норвегия объявила, что отправляет в Гренландию всего двух военнослужащих, Германия пообещала усилить безопасность аж 13 бойцами.

Всего, по словам Коца, шесть европейских государств собираются развернуть на острове сводный контингент численностью максимум до роты — порядка 100 человек.

«Но одно дело — отправить в Гренландию пару-тройку транспортных самолетов. Совсем другое — устроить военное вторжение в западное полушарие, которое Трамп, без обиняков, объявил эксклюзивной зоной интересов США. Скорее всего, все ограничится только этой самой ротой», — заявил военкор.

Главный вопрос, по его мнению, — зачем это нужно Брюсселю. Во-первых, Европа просто вынуждена реагировать на ситуацию.