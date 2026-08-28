Ватикан сделал шаг навстречу Москве. Что стоит за визитом главы дипслужбы папы?

Глава дипломатической службы Ватикана Пол Ричард Галлахер впервые с начала специальной военной операции приехал в Москву. Он провел переговоры с министром иностранных дел Сергеем Лавровым и председателем отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополитом Волоколамским Антонием. С чем связан визит Галлахера и какие цели преследует Ватикан новыми контактами с Россией — в материале 360.ru.

Папа послал дипломата в Москву

Первый с ноября 2021 года визит в Москву глава дипломатической службы Ватикана Пол Ричард Галлахер начал со встречи с министром иностранных дел Сергеем Лавровым. Она стала главным политическим событием всей программы. Министр отметил, что за прошедшие с их предыдущей встречи годы геополитическая обстановка кардинально изменилась, однако отношения России и Ватикана сохранились. «С удовлетворением констатировали, что на фоне произошедших за это время кардинальных изменений в геополитической обстановке отношения между Российской Федерацией и Ватиканом по-прежнему носят доверительный, дружественный и прагматичный характер», — заявил Лавров.

Одной из главных тем стал украинский кризис. Министр заявил, что изложил российский подход к урегулированию конфликта и поблагодарил Ватикан за взвешенную позицию и участие в решении гуманитарных вопросов.

Фото: РИА «Новости»

«Подтвердили высокую оценку активной вовлеченности Ватикана в решение ряда острых гуманитарных вопросов в рамках конфликта на Украине, а также обоюдный настрой на продолжение двустороннего сотрудничества в этой сфере, в том числе по крайне чувствительному „детскому досье“», — подчеркнул Лавров. Галлахер отметил, что Москва и Святой престол по-прежнему расходятся в оценке ряда вопросов, однако во время встречи им удалось найти точки соприкосновения.

«Мы говорили о трагической войне на Украине и возможных путях нахождения долгосрочного, устойчивого мира и о том, как разрешить гуманитарные вопросы, касающиеся конфликта», — сказал он.

Лавров также поднял тему положения русского языка, образования, СМИ и культуры на Украине. Отдельно министр остановился на ситуации вокруг Украинской православной церкви и выразил надежду, что Святой престол обратит внимание на эти проблемы в контактах с Киевом. «Рассчитываем, что в контактах с украинской стороной наши коллеги из Ватикана будут обращать внимание на эти вопросы так же, как и на действия киевского режима, который законодательно ведет дело к уничтожению канонической Украинской православной церкви», — заявил Лавров. Министр также предложил возобновить политические консультации со Святым престолом на уровне заместителей министров иностранных дел и экспертные встречи по отдельным вопросам.

Фото: РИА «Новости»

После переговоров с Лавровым Галлахер посетил храм Христа Спасителя, где встретился с председателем ОВЦС митрополитом Волоколамским Антонием. Митрополит приветствовал ватиканского дипломата от имени патриарха Кирилла.

Стороны обсудили международную ситуацию и межцерковные отношения. Галлахеру также представили информацию о положении Украинской православной церкви и действиях украинских властей в ее отношении. Позже Галлахер провел закрытые переговоры с помощником президента России по внешней политике Юрием Ушаковым. О встрече 27 августа сообщил Государственный секретариат Святого престола. По его данным, стороны обсудили актуальные вопросы международной повестки. Ватикан уже несколько лет участвует в решении гуманитарных вопросов, связанных с украинским конфликтом. Под руководством специального посланника папы кардинала Маттео Дзуппи заработал механизм обмена списками для воссоединения семей между Москвой и Киевом. По данным итальянской газеты Avvenire, в том числе благодаря этому каналу с родными воссоединились более 1,5 тысячи детей. Святой престол также содействует обмену пленными, поиску пропавших без вести, реабилитации оказавшихся за рубежом детей и открытию гуманитарных коридоров.

Зачем Ватикан усилил контакты с Россией?

При папе Льве XIV Ватикан хочет вернуть себе заметную роль в международной дипломатии. Такую оценку в комментарии 360.ru дал политолог и независимый аналитик Сергей Станкевич. Он подчеркнул, что усиление дипломатической активности Святого престола может помочь практическому миротворчеству. «Все зависит от того, насколько разумной и дальновидной будет эта новая дипломатия Ватикана», — заявил Станкевич. Политолог добавил, что визиты такого уровня не происходят спонтанно. Стороны заранее согласовывают повестку и определяют темы, которые представляют взаимный интерес. Для Москвы одной из них стало положение Украинской православной церкви, которая столкнулась с гонениями со стороны киевского режима. Россия рассчитывает на более четкую позицию Святого престола по этому вопросу. «Россия ждет, что по этому поводу будет какое-то внятное высказывание из Ватикана. Оно пока до сих пор не прозвучало», — объяснил Станкевич.

По его оценке, Святой престол способен повлиять на Киев в вопросе УПЦ. Возможности Ватикана добиться изменений в отношении русского языка на Украине он оценил скромнее.

Фото: Us Vatican Media/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

Станкевич добавил, что еще один интерес Москвы связан с европейской политикой. Он выделил Италию и Францию, где католическая церковь сохраняет значительное влияние. Оба государства играют важную роль в европейской политике вокруг украинского конфликта. По мнению политолога, Москва заинтересована в том, чтобы Ватикан активнее использовал там свои возможности. «Хотелось бы, чтобы это влияние было заметнее и больше сфокусировано на скорейшем разрешении военного конфликта вокруг Украины», — подчеркнул он. На этом фоне особое значение приобретает предложение Лаврова возобновить регулярные политические консультации со Святым престолом. По мнению Станкевича, России необходимо восстановить каналы общения с ключевыми европейскими странами. «России надо каким-то образом сломать барьер — назовем это даже железным занавесом, — такой новый дипломатический железный занавес, когда между Россией и ключевыми державами Европы нет прямого дипломатического диалога», — отметил политолог. По словам Станкевича, отсутствие прямых контактов особенно опасно во время конфликта, который несет риск дальнейшей эскалации. Поэтому регулярные консультации России и Ватикана могут открыть дополнительный канал для диалога с Европой.

Может ли Ватикан стать посредником?

Станкевич не считает, что сейчас Ватикан способен взять на себя роль полноценного посредника в политическом урегулировании украинского конфликта. Возможности Святого престола он связывает прежде всего с гуманитарной сферой. «Посредником в решении геополитических вопросов — нет. А посредником в решении каких-то гуманитарных вопросов — да, и отчасти уже является», — обратил внимание политический аналитик. При этом он не исключил, что в будущем роль Ватикана может расшириться. По словам Станкевича, сторонам еще предстоит определить место для финальных переговоров о завершении конфликта и подписания итоговых документов. «Это место может быть разным: предлагаются традиционные типа Женевы или Вены, есть постоянное приглашение от президента Турции использовать для этой цели Стамбул. Но не исключен при определенных обстоятельствах, на мой взгляд, и Ватикан», — подчеркнул он.

Такой вариант политолог связал с содержанием будущих договоренностей. Если они не ограничатся двусторонним соглашением Москвы и Киева, а затронут более широкие вопросы отношений России и Европы после завершения конфликта, может понадобиться международный формат.

Фото: Matteo Nardone/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com