Сегодня 12:30 Что спасет США от «ревизии»? Писатель Белов: в США назвали спасением страны войны на чужой территории 0 0 0 Фото: Annabelle Gordon — Pool via CNP / Keystone Press Agency / Global Look Press Эксклюзив

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Не так давно RAND Corporation — американский аналитический центр, аффилированный с местными неоконами (неоконсерваторами, наиболее одиозной и «ястребиной» частью истеблишмента США), — выкатила очередной доклад о положении дел в Соединенных Штатах и месте страны в современном мире. Выводы оказались неутешительными.

В отчете, составленном от лица Комиссии по стратегии национальной обороны США и предназначенном в первую очередь для нужд Пентагона, говорится, что у страны серьезные проблемы, которые грозят окончательно разрушить основы былого американского могущества.

«Америка теряет свой статус мирового гегемона, утрачивая прежние позиции в мире. Американская экономика разваливается, компании закрываются, внешний долг растет, а население нищает», — ситуация как в известной комедии Гайдая: «Шеф, все пропало, гипс снимают, клиент уезжает».

И для того, чтобы спасти США от «ревизии», по аналогии с еще одной комедией гениального советского режиссера необходима… Нет, не кража, а «маленькая победоносная война», а еще лучшее сразу несколько «войн», и даже не обязательно слишком победоносных. Главное — вдали от США, чужими руками, но с неизменным профитом для американского ВПК.

Фото: Defense Ministry / Keystone Press Agency / Global Look Press

Как утверждает RAND, США вполне готовы к ведению сразу трех затяжных войн руками «союзников» и одну такую войну они уже ведут — на Украине. И если, как предлагают аналитики корпорации, присовокупить к ней войну на Ближнем Востоке, которая грозит вот-вот начаться, а также какой-нибудь конфликт в Азиатско-Тихоокеанском регионе, над развязыванием которого Вашингтон уже работает, то может получиться очень неплохо.

Что-что, а зарабатывать на войне Штаты умеют, пожалуй, лучше других. Это ж так просто: столкнуть лбами две соседние державы, предложить одной из них (а можно и сразу обеим, главное — не засветиться) свою помощь, прежде всего финансовую, выдать кредит, который тут же потратить на закупку оружия и прочих необходимых на войне вещей, причем у самих же себя.

А затем спокойно наблюдать за тем, как они колошматят друг друга до посинения, в то время как их долг перед США растет и проценты в американские банки капают.

Схема проверенная. Ей, чтобы вы знали, не один десяток лет. Скажу больше: именно США были тем «кошельком», который финансировал приход Гитлера к власти в 1933-м. А как они уже после наживались на ленд-лизе, полностью рассчитаться за который Россия смогла только в рамках закрытия долгов с Парижским клубом 21 августа 2006 года, и говорить лишний раз, думаю, не нужно.

Фото: Philipp Schulze / dpa / Global Look Press

Сегодня на Украине мы наблюдаем, по сути, то же самое. Разве что в качестве получателя собственной «помощи» Штаты в этот раз выбрали только одну сторону — киевский режим, ими же и вскормленный…

В конце полагается написать какой-то вывод, но выводов не будет. Тут как бы все очевидно. Пока в мире существуют США, мир в нем, увы, не наступит.