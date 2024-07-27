Идею Трампа об «украинском ленд-лизе» назвали выгодным бизнесом

Экс-президент США Дональд Трамп в случае победы на выборах может предоставить украинскому руководству помощь на условиях ленд-лиза, чтобы впоследствии на протяжении десятилетий выкачивать из страны деньги. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, его процитировало РИА «Новости» .

Он обратил внимание, что Украине не хотят отдавать 500 миллиардов просто так. В случае, если страна согласится на ленд-лиз, то ей придется десятилетиями расплачиваться с США. В связи с этим министр назвал стратегию Трампа «подходом бизнесмена».

Ранее в The Wall Street Journal предположили, что республиканец в случае переизбрания может одобрить ленд-лиз, а также попытается наладить отношения США с Саудовской Аравией и Израилем.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что информация о возможном кредите для Украины его не удивила. Он добавил, что Россия не питает иллюзий по отношению к американской политической верхушке и Трампу, сообщил сайт kp.ru.