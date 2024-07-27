Идею Трампа об «украинском ленд-лизе» назвали выгодным бизнесом
Лавров сравнил идею Трампа о ленд-лизе для Украины с «подходом бизнесмена»
Экс-президент США Дональд Трамп в случае победы на выборах может предоставить украинскому руководству помощь на условиях ленд-лиза, чтобы впоследствии на протяжении десятилетий выкачивать из страны деньги. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, его процитировало РИА «Новости».
Он обратил внимание, что Украине не хотят отдавать 500 миллиардов просто так. В случае, если страна согласится на ленд-лиз, то ей придется десятилетиями расплачиваться с США. В связи с этим министр назвал стратегию Трампа «подходом бизнесмена».
Ранее в The Wall Street Journal предположили, что республиканец в случае переизбрания может одобрить ленд-лиз, а также попытается наладить отношения США с Саудовской Аравией и Израилем.
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что информация о возможном кредите для Украины его не удивила. Он добавил, что Россия не питает иллюзий по отношению к американской политической верхушке и Трампу, сообщил сайт kp.ru.