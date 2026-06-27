Урожай под угрозой. Что подорожает в мире из-за Эль-Ниньо

Экономист Тихонов: из-за Эль-Ниньо в мире могут подскочить цены на сахар

Климатическое явление под названием Эль-Ниньо может серьезно отразиться на экономике многих стран. Из-за погодных и других изменений пострадает урожай, что ударит по продовольственной безопасности в мире.

Последствия Эль-Ниньо

По словам Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша, вероятность того, что Эль-Ниньо наступит в ближайшие месяцы, составляет 90%. Явление может нарушить работу продовольственных и водных систем, а также «подольет масла в огонь потепления планеты», отмечал он.

Директор Центра международного агробизнеса и продовольственной безопасности Президентской академии Анатолий Тихонов в беседе с РИА «Новости» предположил, что Эль-Ниньо серьезно повлияет на ценообразование сахара. Специалист объяснил, что стихия может погубить урожай сахарного тростника в Индии и страна серьезно ограничит экспорт.

В Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO) уже обратили внимание, что под удар попадут растения на индийской и таиландской территориях. Ключевые регионы — производители сахара в Индии уже испытывают нехватку дождей.

Тихонов подчеркнул, что производство сахара в стране может сократиться на три-восемь миллионов тонн в годовом исчислении.

«Юго-западный муссон, который в Индии называют „настоящим министром финансов“, в этом году готовит для мировых рынков неприятный сюрприз», — сообщил он.