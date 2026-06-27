Урожай под угрозой. Что подорожает в мире из-за Эль-Ниньо
Экономист Тихонов: из-за Эль-Ниньо в мире могут подскочить цены на сахар
Климатическое явление под названием Эль-Ниньо может серьезно отразиться на экономике многих стран. Из-за погодных и других изменений пострадает урожай, что ударит по продовольственной безопасности в мире.
Последствия Эль-Ниньо
По словам Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша, вероятность того, что Эль-Ниньо наступит в ближайшие месяцы, составляет 90%. Явление может нарушить работу продовольственных и водных систем, а также «подольет масла в огонь потепления планеты», отмечал он.
Директор Центра международного агробизнеса и продовольственной безопасности Президентской академии Анатолий Тихонов в беседе с РИА «Новости» предположил, что Эль-Ниньо серьезно повлияет на ценообразование сахара. Специалист объяснил, что стихия может погубить урожай сахарного тростника в Индии и страна серьезно ограничит экспорт.
В Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO) уже обратили внимание, что под удар попадут растения на индийской и таиландской территориях. Ключевые регионы — производители сахара в Индии уже испытывают нехватку дождей.
Тихонов подчеркнул, что производство сахара в стране может сократиться на три-восемь миллионов тонн в годовом исчислении.
«Юго-западный муссон, который в Индии называют „настоящим министром финансов“, в этом году готовит для мировых рынков неприятный сюрприз», — сообщил он.
Кризис в Африке и Южной Азии
Он не исключил, что если индийские власти закроют экспортную программу, а Бразилия не сможет быстро нарастить поставки из-за ограниченной переработки, то мир ожидает резкий скачок цен.
Специалист назвал сахарный тростник вторым после риса стратегическим товаром Индии. При этом дефицит воды сейчас, в преддверии Эль-Ниньо, испытывают основные регионы возделывания: Махараштра, Карнатака, Тамилнад.
На фоне ситуации фьючерсы на белый сахар на Лондонской бирже уже в начале июня превысили 660 долларов за тонну. Индийское руководство отреагировало на ситуацию и объявило о приостановке сахарного экспорта до 30 сентября. Если власти полностью закроют поставки, то цены в мире вырастут до 750-800 долларов за тонну, добавил эксперт.
«Если Эль-Ниньо подведет — подведут и полки магазинов от Дакки до Лагоса», — рассказал Тихонов.
По его мнению, в итоге продовольственные корзины во многих странах-импортерах, особенно в Африке и Южной Азии, подорожают на 10–15%.
Несмотря на ситуацию с Эль-Ниньо, на России кризис отразится мало — она полностью обеспечивает себя сахаром. Минсельхоз подтвердил, что в 2025 году сбор сахарной свеклы составил 48,9 миллиона тонн, что на 8,5% выше уровня 2024-го. Этих объемов достаточно для покрытия внутреннего спроса.