Сегодня 19:12 «Обеднел» на миллиарды: что на самом деле происходит с деньгами Илона Маска Финансист Кричевский: Маск не обеднеет из-за обвала акций Tesla и SpaceX 0 0 0 Фото: Johannes Neudecker/dpa / www.globallookpress.com Эксклюзив

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Богатейший житель планеты Илон Маск «обеднел» до 957 миллиардов долларов и лишился статуса триллионера, которым обладал чуть меньше двух недель. Причина сокращения капитала — падение акций компаний SpaceX. 360.ru разобрался в подробностях о взлете и падении американского предпринимателя.

Абсолютный рекорд Статус долларового триллионера Маск получил 12 июня, когда SpaceX привлекла более 85 миллиардов долларов в ходе IPO. Компания разместила на бирже Nasdag 555,6 миллиона акций по фиксированной цене 135 долларов за штуку. Число предварительных заявок на бумаги превысило количество выпущенных акций почти в четыре раза, в результате чего стоимость техногиганта увеличилась до более чем 2,9 триллиона долларов. Сразу после успешного IPO SpaceX состояние Маска оценили в 1,05 триллиона долларов, к 15 июня оно достигло 1,15 триллиона долларов. Это стало абсолютным рекордом за всю историю наблюдений.

Фото: РИА «Новости»

От миллионера до триллионера и обратно В статусе долларового триллионера Маск находился всего 12 дней. Согласно рейтингу Bloomberg Billionaires Index (BBI), после падения акций SpaceX капитал предпринимателя сократился до 957 миллиардов долларов. Снижение стоимости ценных бумаг корпорации привело к сокращению капитала бизнесмена, дополнительное давление оказало удешевление акций автопроизводителя Tesla. За день стоимость бумаг SpaceX снизилась на 10%. На пике цена достигала 225 долларов, но в моменте падала ниже 150 долларов. При этом есть и альтернативные оценки состояния Маска. Например, по подсчетам Forbes, капитал предпринимателя составляет 1,1 триллиона долларов, что оставляет за ним статус триллионера.

Фото: РИА «Новости»

Устройство капитала Маска Любая оценка конкретного издания субъективна, рассказал 360.ru финансовый эксперт, автор телеграм-канала «Экономизм» Алексей Кричевский. «В подавляющем большинстве случаев все богатство складывается из активов. В случае Маска что такое активы? Это недвижимость, сбережения на счетах и основная история — акции его компаний. Tesla, SpaceX, другие публичные и непубличные компании, которые могут как расти, так и падать», — отметил эксперт. В момент IPO SpaceX Маск стал триллионером, но оценки и ожидания от капитализации компании сейчас достаточно грустные, подчеркнул финансист. «Потому что по финансовым показателям оценка, с которой компания выходила на рынок, сумасшедшая. От того, что акции Tesla или SpaceX возьмут и обвалятся, например, вдвое, Маску будет ни горячо, ни холодно. Это не реальные деньги. <… > Реальными они станут, только если Маск захочет продать свои активы. Например, у него будет 100 миллиардов кэша, если он возьмет и выйдет из состава акционеров Tesla», — объяснил Кричевский.

Фото: РИА «Новости»

Чем больше пакет акций, тем больше дисконт при продаже на рынке и тем сложнее получить одобрение от регулятора.

В случае Маска — это SEC (Комиссия по ценным бумагам и биржам США, Securities and Exchange Commission — прим. ред.). И может где-то подключиться ФРС (Федеральная резервная система США — прим. ред.). Поэтому если сбрасывать в рынке или в небиржевой сделке какие-то большие пакеты, это просто будет проблема, которая обойдется в копеечку.

По словам специалиста, даже если Маск сойдет с ума и решит сбросить все свои акции — Tesla, SpaceX, хAI, то он просто урежет свое состояние вдвое. «Но тогда это будет кэш. Тогда это будут уже конкретные деньги, которые просто будут лежать на счетах. И то с этих денег ему придется заплатить налоги, поэтому будет еще меньше, чем даже вдвое. По капитализации компаний Forbes обычно и отслеживает динамику роста или падения капитала. Здесь ничего сверхъестественного, сверхнового нет. Это применяется не только там, в США, это применяется и у нас», — сказал Кричевский. Держатели пакетов акций компаний получают или не получают по ним дивиденды. «По этим максимумам считается, сколько у них денег, потому что капитализация может расти или падать. И это абсолютно нормальная, стабильная история. То же самое применимо и к Маску, и к другим миллиардерам, потому что 99% людей с таким состоянием — это владельцы каких-то активов. Очень редко это бывает просто недвижимость. А под активами я здесь понимаю непосредственно пакеты акций каких-либо компаний», — заключил финансист.

Фото: Медиасток.рф

Почему Маска нельзя назвать «обедневшим» Масштаб активов Маска по-прежнему огромен — даже после снижения оценки его доля в SpaceX остается крупнейшим активом и оценивается примерно в 744 миллиарда долларов, что составляет около 80% всего его состояния. Для сравнения: пакет акций Tesla оценивается примерно в 158 миллиардов долларов. Таким образом, у Маска по-прежнему в распоряжении колоссальная сумма — это более чем в два раза превышает ВВП большинства стран. Кроме того, даже с учетом коррекции бизнесмен сохраняет огромный отрыв от ближайших преследователей.

Интересно По оценкам Bloomberg, разница между ним и вторым в рейтинге, Ларри Пейджем, составляет около 640 миллиардов долларов.

Стоимость активов Маска напрямую зависит от биржевых котировок, которые могут резко меняться из-за новостей о состоянии технологического сектора, рисков повышения процентных ставок или сомнений в амбициозных проектах SpaceX. Это необязательно означает фундаментальное ухудшение дел компаний. Маск также не берет кредиты под залог акций и не продает принадлежащие ему активы. Поэтому, даже потеряв в стоимости, он сохраняет полный контроль над своими компаниями. Сокращение состояния — это временная коррекция на фоне общей рыночной динамики, а не признак того, что Маск внезапно потерял свое состояние.