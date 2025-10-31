Сегодня 22:46 Самый главный оппозиционер Белоруссии оказался своим. Что известно о разведчике Романе Протасевиче Протасевич подтвердил слова Лукашенко, что он является белорусским разведчиком 0 0 0 Фото: twitter.com/pr0tez / www.globallookpress.com Мир

В деле главного белорусского оппозиционера Романа Протасевича наступила неожиданная развязка. Оказалось, что бывший главред Telegram-канала NEXTA все время работал на белорусскую разведку. Об этом рассказал президент Республики Беларусь Александр Лукашенко.

Кто такой Протасевич Роман Протасевич — белорусский журналист-недоучка, блогер и политический активист. В прошлом работал главным редактором Telegram-каналов NEXTA и «Беларусь головного мозга». Роман родился 5 мая 1995 года в Минске. Его отчислили с факультета журналистики БГУ, с начала 2010 года участвовал в оппозиционных акциях и протестах.

Фото: pr0tez/Instagram / www.globallookpress.com

Протасевич занимался фото- и видеожурналистикой, делал репортажи с протестных акций. Из-за преследований со стороны белорусских властей блогер попросил убежище в Польше в 2020 году. В тот же год Протасевич ушел с поста редактора NEXTA, которым он руководил вместе со Степаном Путило. Журналисту предъявили обвинения в массовых беспорядках и разжигании вражды и розни. КГБ Белоруссии внесло его в список террористов.

Что произошло в 2021-м Романа Протасевича задержали в Минске 23 мая 2021 года. Следовавший из Афин в Вильнюс самолет авиакомпании Ryanair совершил экстренную посадку в белорусской столице из-за сообщений о взрывном устройстве на борту. Протасевича арестовали в аэропорту вместе с россиянкой Софьей Сапегой. В мае 2023 года Протасевича признали виновным и приговорили к восьми годам колонии строгого режима. Протасевичу предлагали жениться на Сапеге, когда они находились в заключении, но он отказался. Спустя три недели Лукашенко помиловал Протасевича. В сентябре 2024 года Протасевич заявил, что решил восстановиться в БГУ на заочном факультете журналистики.

Фото: Matteo Nardone/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

Неожиданная развязка Сегодня, 31 октября, спустя два года после помилования, во время рабочей поездки в Витебскую область президент Белоруссии Александр Лукашенко сделал неожиданное заявление: Протасевич все время работал на белорусскую разведку. «Долго рассказывать не буду. Протасевич — это сотрудник нашей разведки. Нам надо было его задерживать? А вот вопрос, почему они в Вильнюс летели, там не сели, а развернулись и в Минск прилетели, сели после звонка, что у них на борту там какая-то взрывчатка… Ну садитесь, вы в Вильнюс летели, над Вильнюсом были — садитесь. Развернулись, прилетели в Минск. Сели в Минске. Я говорю: „Ну что, проводите операцию, он же под прикрытием работал этих беглых. Проводите операцию как следует“», — рассказал глава государства.

Фото: facebook.com/pr0tez / www.globallookpress.com

Лукашенко отметил, что Белоруссии было невыгодно проводить его задержание. Из Греции Протасевич доложил разведчикам все, что их интересовало, и после этого вылетел обратно из Афин в Вильнюс, где он на тот момент работал. Белоруссию обвинили в том, что они задержали оппозиционера. Задержание журналиста стало поводом для введения западных санкций против Белоруссии. Позже Роман Протасевич подтвердил ТАСС, что является сотрудником белорусской разведки. «Мой комментарий будет краткий: да, я могу подтвердить эту информацию, но на данный момент это все, что я могу сказать», — сказал «оппозиционер».