Лукашенко назвал экс-главреда Nexta белорусским разведчиком

«Долго рассказывать не буду. Протасевич — это сотрудник нашей разведки. Нам надо было его задерживать?» — заявил он.

Лукашенко вспомнил ситуацию с посадкой рейса Ryanair, на котором летел Протасевич. В мае 2021 года он возвращался из Афин в Вильнюс вместе с россиянкой Софьей Сапегой. Борт сел в Минске из-за сообщения о возможном минировании. Протасевича и Сапегу сняли с воздушного судна.

После этого ЕС ввел санкции и запретил всем белорусским перевозчикам использовать свое воздушное пространство.

«Он приехал в Грецию, его туда вызвали, он доложил разведчикам все, что нас интересовало, получил задание и летел обратно. Туда, где работал, через Вильнюс. Нас обвинили в том, что мы задержали оппозиционера. А он не наш оппозиционер», — объяснил Лукашенко.

В 2023 году стало известно, что Протасевичу и Сапеге предлагали пожениться, но экс-главред Nexta отказался.