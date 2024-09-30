Сегодня 19:07 Руководство «Хезболлы» убили американскими подарками. Что известно о бомбах BLU-109 Военный эксперт Орлов: в бомбах BLU-109 нет ничего технически нового 0 0 0 Фото: Моряки снимают бомбу BLU-111 с самолета. U.S. Navy / Global Look Press Мир

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Для ликвидации Хасана Насраллы и его соратников из «Хезболлы» Израиль использовал особые американские бомбы BLU-109. Они способны не просто сносить здания, но и пробиваться на десятки метров в землю. Что известно об этом оружии и откуда оно у израильтян, разбирался 360.ru.

Как Израиль уничтожил руководство «Хезболлы» Уничтожить подземную штаб-квартиру «Хезболлы» истребители ВВС Израиля смогли с помощью «противобункерных» бомб. Скорее всего, речь идет об американских BLU-109 весом примерно 900 килограммов, сообщило издание The Washington Post. Эту версию подтверждает сравнение видеозаписей и спутниковых снимков, сделанных до и после удара. Взрывы сровняли с землей по меньшей мере четыре крупных здания и нанесли серьезный ущерб территории площадью более 300 метров, не говоря уже об убитых и раненых мирных людях. Официальные лица Соединенных Штатов не отрицают передачу BLU-109, но и не подтверждают. Лишь заявляют, что не получали от израильтян никаких предварительных предупреждений об атаке.

Бомбы BLU-109: история создания и характеристики Американцы озаботились созданием мощной бомбы, которая смогла бы разносить бункеры, еще в прошлом веке. Первые BLU (от Bomb Live Unit) поступили на вооружение в армию США в 1985 году. У снаряда стальной корпус толщиной примерно 25 миллиметров, а боеголовка заполнена стандартным для авиабомб взрывчатым веществом тритоналом. Штаты щедро торгуют своими бомбами: они есть на вооружении армий Австралии, Бельгии, Канады, Германии, Франции — всего почти 20 государств, включая, разумеется, и Израиль. Однако в мае нынешнего года ему приостановили поставки. Официально: из опасений за жизни простых людей в секторе Газа.

Фото: Бомба BLU-109 на борту истребителя F-16 / Википедия

Но запас боеприпасов у израильтян явно остался. По неофициальным сведениям, для гарантированной ликвидации бункера «Хезболлы» и всего ее руководства ВВС Израиля не пожалели более 80 бомб разного типа. Бомбы BLU-109 предназначены для проникновения в бетонные убежища и другие укрепленные конструкции. Снаряд неуправляемый, зато имеет несколько модификаций. К примеру, BLU-109/B способны пробить до двух метров железобетона, а масса взрывчатого вещества составляет 250 килограммов.

Полковник в отставке Виктор Литовкин подтвердил в разговоре с 360.ru, что «противобункерные» снаряды не просто ровняют с землей здания, но и проникают глубоко и там взрываются.

Это, по сути, бронебетонная бомба. К тому же израильтяне не просто наносили удары — они моделировали точки попадания, программировали их. Виктор Литовкин

Аналогичные снаряды, даже более мощные, есть на вооружении армии России. Полковник отметил, что их не раз применяли во время спецоперации на Украине. К таким относятся бомбы типа ФАБ, весящие до полутонны.

Фото: Истребитель F-16I ВВС Израиля с бомбами BLU-109 / Википедия

Эксперт Центра военно-политической журналистики Владимир Орлов уточнил, что противобункерная бомба способна проникать на большое расстояние под землю как за счет своего веса, так и за счет того, что имеет ударный наконечник, который и способствует прониканию снаряда глубоко в грунт.

Такие бомбы есть в США, их делают и у нас в России, а также еще в ряде государств. Ничего технологически нового тут нет. Единственное отличие — точность наведения. Те, которые применил Израиль, — это высокоточные противобункерные бомбы. Они способны с точностью до двух метров поражать бункеры на глубину до 20 метров. Владимир Орлов

Эксперт уточнил, что успех поражения цели зависит от многих факторов: грунта, условий местности, а также от наличия каких-то дополнительных защитных сооружений бункера. Но у Израиля был главный козырь: он обладал полной развединформацией о том, где и как перемещаются высшие должностные лица движения «Хезболла».