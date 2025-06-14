Иран готовит Судный день. Чем грозит миру и России блокировка Ормузского пролива

Иран рассматривает возможность перекрыть Ормузский пролив. Он критически важен почти для всего мира. Что это будет означать для России, встанет ли на колени Европа и как отреагирует американский президент Дональд Трамп — в материале 360.ru.

Угроза уровня ядерной бомбы Заявление иранского депутата о возможности перекрытия Ормузского пролива, через который проходят критически важные маршруты мировых поставок нефти, и в самом деле вызвало серьезную обеспокоенность на глобальном рынке. Игорь Юшков, эксперт Финансового университета и Фонда национальной энергетической безопасности, при этом считает, что подобный шаг станет «последней мерой» для Ирана, которую страна использует только при угрозе существования режима. Об этом он заявил в беседе с 360.ru.

Это самая последняя мера в борьбе против всех. Потому что пострадают и страны-импортеры. Мгновенно в конфликт вмешаются и США, и Евросоюз. Будут пытаться разблокировать пролив и добить Иран. Им нужно будет получить гарантии, что Тегеран больше не будет этого делать, а значит нужно будет сместить режим. Игорь Юшков

Фото: Xinhua / www.globallookpress.com

Почему важен Ормузский пролив Кроме того, монархии Персидского залива, включая Саудовскую Аравию, Ирак и Кувейт, будут крайне заинтересованы в скорейшем решении проблемы, они тоже пойдут против Ирана, полагает Юшков. Дело в том, что через Ормузский пролив идет около 20% всей мировой нефти и значительная часть природного газа. Эти энергоносители импортирует Европа — как раз из стран Персидского залива. Его блокировка приведет к резкому повышению мировых цен на нефть. Европа столкнется с нехваткой энергии. Счет пойдет на часы Эксперт считает, что даже кратковременная блокада пролива способна катапультировать цену нефти выше 100 долларов за баррель. Чем дольше пролив будет закрыт, тем выше окажется цена, вплоть до катастрофических отметок в 250 долларов, как прогнозируют отдельные аналитики.

У стран Запада есть стратегические резервы нефти на такой случай. Но чем дольше пролив будет закрыт, тем быстрее они будут истощаться. Поэтому счет пойдет на часы. Игорь Юшков

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Зачем Израиль атаковал Иран? До возможного перекрытия пролива Юшков выделяет несколько промежуточных шагов, способных толкнуть нефтяные цены вверх. Среди них — военные удары Израиля по инфраструктуре Ирана, связанной с ядерной программой, и нефтяным объектам страны. «Израиль сосредоточен на ударах по ядерной программе, по тем предприятиям, которые позволяли Ирану идти к созданию ядерного оружия. Плюс уничтожают военную инфраструктуру. Дальше может дойти до уничтожения тех объектов, которые позволяют Ирану зарабатывать», — добавил специалист. Удары в сердце промышленности Чтобы Иран дольше восстанавливался, считает Юшков, Израиль вполне может пойти и на уничтожение месторождений, нефтепроводов и портов для отгрузки нефти. Без них Тегеран просто не будет иметь деньги на реабилитацию своей ядерной программы.

Фото: Xinhua / www.globallookpress.com

Потеря Ираном текущего экспорта в 1,5 миллиона баррелей в сутки уже сама по себе способна вызвать рост цен до критических отметок, ближе к 100 долларам за баррель. Крайняя мера и попытка нормализации И только после этого, полагает Юшков, Иран может пойти на крайние меры. Его порты будут уничтожены, а значит экспортировать уже невозможно. Теперь можно и перекрыть Ормузский пролив. Если конфликт не дойдет до блокировки пролива, Юшков не исключает вариант мирного соглашения.

Если Иран решит: раз ядерный потенциал уничтожен, мы не можем сейчас создать атомную бомбу, логично тогда договориться. И скажет: хорошо, мы гарантируем, что не будем создавать ядерное оружие, а вы взамен снимите санкции, как и обещали. Игорь Юшков

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Есть ли смысл договариваться По мнению Юшкова, против варианта со снятием санкций с Ирана выступит Израиль, которому такое развитие событий просто не нужно.Однако если США все же снимут часть рестрикций, то Тегеран начнет нормально зарабатывать. «Без санкций уйдет скидка с продаваемой Ираном нефти. Он сможет и как минимум на 500 тысяч баррелей нарастить добычу. Это качнет цены на нефть вниз. И мы можем увидеть цены опять и по 65, и по 60 долларов за баррель», — объяснил экономист. Проблемы с торговлей Ормузский пролив важен не только из-за нефти. Это ключевой маршрут и для глобального судоходства. Его перекрытие ударит в первую очередь по Европе — начнутся задержки европейского импорта сырья, электроники и потребительских товаров. Пока вопрос Ормузского пролива, говорил иранский депутат, рассматривается местным парламентом. По словам законодателя, этот орган примет такое решение «без колебаний».