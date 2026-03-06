Сегодня 03:14 Европа допрыгалась — терпение Путина иссякло. Что будет делать ЕС без российского газа? Политолог Дудчак: России давно пора перестать снабжать Европу газом 0 0 0 Фото: Roman Naumov/URA.RU / www.globallookpress.com Эксклюзив

Мир

Экспорт

Газ

Топливо

Европа

Россия

Евросоюз

Владимир Путин

Китай

Экономика

Катар

Азия

Цены

Европа заигралась, вводя санкции против России и ее газового сектора. Путин не стал дожидаться полной блокировки экспорта российского газа и нанес превентивный удар — «наступил на хвост европейской гидре», заявив о поиске альтернативных рынков. За что европейцы боролись, на то и напоролись, а российские газовики найдут более выгодных покупателей. Но что будет с Европой, если мы им отключим газ?

Шокировал и обрушил планы Владимир Путин сделал шокирующее заявление, которое повергло в уныние энергетический рынок Европы: он поручил правительству проработать уход России с газового рынка Евросоюза. Все планы ЕС плавно «слиться» к 2027 году порушились одним решением российского лидера. Европа тщательно разрабатывала схему отказа от российского газа, обеспечивая плавный разрыв с энергетическим рынком России, а Путин без единого резкого слова ввел в ступор всю экономику ЕС.

Фото: РИА «Новости»

Такого решения от президента ждали давно, заявил в беседе с 360.ru экономист и политолог Александр Дудчак. «Очень порадовало заявление президента Путина о том, что мы можем не ждать, когда они отрубят газ, вернее, окончательно откажутся от российского газа и нефти, и мы можем действовать на опережение. Вот такого заявления ждали давно», — отметил собеседник 360.ru. Евросоюз с самого начала обманывал сам себя, заявляя о независимости от российского газа, одновременно с этим закупая голубое топливо у России, зачастую втридорога обходными путями. Европейские дельцы пытались оставить себе лазейку: в запрете на импорт российского газа есть нюанс о его отмене. Если станет совсем худо, ЕС планировали снять ограничения и снова покупать газ у РФ. И они были уверены, что Россия им не откажет, так как всегда позиционировала себя как надежного поставщика.

Черта с два, дорогие европейцы. Александр Дудчак

Путин действовал не сгоряча и не в порыве злости, а с трезвым расчетом, что Россия не останется в убытке — президент выбрал для этого идеальное время, считает Дудчак. «Сейчас просто идеальное время: когда в Катаре газ прекращают производить и отправлять. Вообще из Персидского залива много чего прекратило выходить. Мы знаем, что оттуда идет огромная часть поставок нефти и газа по миру», — отметил политолог.

Видео: Пресс-служба Кремля

Европа пыталась шантажировать Россию, используя политическое оружие, а Путин хладнокровно перевернул стол, применив торговую логику. США и Израиль, необдуманно начав операцию против Ирана, сыграли на руку России. В результате — крупнейший в мире экспортер сжиженного природного газа — Катар — остановил работу. Цены на газ за двое суток выросли на 60%.

Альтернатива — в Азии Путин дал распоряжение — найти альтернативные рынки. Но переориентация идет давно, отметил Дудчак. Есть «Сила Сибири», которая снабжает российским газом Китай. Сейчас строится вторая ветка, по которой будет идти еще больше голубого топлива. В 2028 году планируют ввести «Силу Сибири — 3», и не только в Китай. Еще вариант поставок СПГ по воде, но сейчас возрастает опасность терактов, напомнил политолог недавний случай с газовозом «Арктик Метагаз», атакованным в Средиземном море. С учетом роста цен на газ, Россия, даже потеряв в объемах экспорта, компенсирует это в финансах: получит больший доход при меньших объемах продаж. Как это случилось в 2022 году, пояснил Дудчак.

Вот на это и можно делать ставку. Тем более сейчас ситуация крайне сложная. Александр Дудчак

Политолог напомнил, что помимо официальных покупателей газа — Словакии и Венгрии, еще несколько европейских стран получают российское голубое топливо. И эту практику нужно прекращать, уверен собеседник 360.ru. «Зачем нам поддерживать экономику врагов, которые планируют с нами воевать? <…> Перспективы сейчас замечательные, наступить на хвост этой европейской гидре, чтобы наконец-то они почувствовали всю прелесть наплевательского, хамского отношения к России. Вот сейчас момент замечательный», — заявил Дудчак.

Фото: РИА «Новости»

Европа проиграла изначально За четыре года конфликта на Украине Россия ускорила «поворот на восток», выстраивая энергетическое сотрудничество с развивающимися рынками Азиатско-Тихоокеанского региона, Ближнего Востока и Африки. Слова Путина лишь подчеркнули, что Россия не станет ждать полного европейского эмбарго, а найдет более перспективных покупателей и получит полный контроль над энергетическими поставками. Европа оказалась на краю ледяной пропасти, ее запасы природного газа упали ниже 30,9%, а в шести странах Евросоюза достигли критической отметки в 25%. Вскоре европейским лидерам придется озаботиться, откуда пополнять стратегические запасы. С учетом нынешних реалий — это непросто. Якобы «надежный поставщик» — Соединенные Штаты — нацелились на более дорогие азиатские рынки.

Фото: Технологические линии Амурского ГПЗ / РИА «Новости»

Если Россия прекратит поставки в Европу, то ЕС столкнется с огромным дефицитом топлива, что приведет к энергетическому кризису. Нехватка энергоносителя спровоцирует новую волну деиндустриализации и отток промышленных производств из Европы. К этому добавится внутреннее недовольство и раскол в ЕС из-за антироссийских санкций. Решение Путина поставило Европу перед выбором: либо упорствовать в своей антироссийской риторике и наблюдать крах экономики, либо надавать себе пощечин и ослабить санкции. В энергетической игре Европа была изначально проигравшей стороной, политические лозунги не помогут заполнить пустующие газохранилища и нормализовать цены на газ.