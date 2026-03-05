Организатора ищите в НАТО: кто на самом деле атаковал «Арктик Метагаз»

В Средиземном море атаковали российский газовоз «Арктик Метагаз». По данным Минтранса, это сделали украинские безэкипажные катера, запущенные, вероятно, из Ливии. Военный эксперт Алексей Анпилогов не исключает, что к атаке может быть причастна одна из стран НАТО. Свое мнение он выразил в беседе с Lenta.ru .

Эксперт сравнил атаку с диверсией на «Северных потоках» — Украина в обоих случаях может быть лишь прикрытием.

«С момента начала СВО Украина является для ряда стран Запада удобной ширмой при проведении любых антироссийских операций», — сказал Анпилогов.

По словам эксперта, применение безэкипажных катеров позволяет совершить атаку анонимно или под чужим флагом. Однако Киев не обладает достаточным флотом таких беспилотников для ударов вдали от своих берегов, что ставит под сомнение его реальную роль в ЧП. Координация атаки морскими беспилотниками как минимум требует присутствия военного корабля в районе операции.

«Таким образом, думаю, организатором атаки является одна из стран НАТО», — сказал эксперт.

Он отметил, что к атаке на российское судно могут быть причастны Великобритания, Франция, Германия или Польша. Украина, вероятно, была лишь исполнителем. Также европейские кураторы могли специально подчеркнуть роль Киева, чтобы избежать обвинений в терроризме.

