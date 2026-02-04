Возобновление диалога с Россией стало для французов не дипломатической абстракцией, а долгожданной хорошей новостью. Читатели Le Figaro бурно отреагировали на слова президента Эммануэля Макрона о подготовке к переговорам с Владимиром Путиным, требуя действовать быстрее и язвительно комментируя прошлую «медлительность» Елисейского дворца.

Эммануэль Макрон подчеркнул, что работа «абсолютно прозрачна» для украинской стороны и проходит при консультациях с ней.

Макрон заявил журналистам о том, что возвращение к переговорам с Россией находится на стадии подготовки, во время поездки в департамент Верхняя Сона 3 февраля. По его словам, «подготовка идет, ведутся обсуждения на техническом уровне».

«Наконец-то»

Несмотря на отсутствие конкретики по срокам переговоров, читатели воодушевились, однако упрекнули своего президента в медлительности.

«Наконец-то хорошие новости. Этот конфликт, который частично спровоцировали США, разорил Европу», — заметил один из комментаторов.

Другой указал на то, что восстановить «нормальные отношения с Россией», в частности торговые, «совершенно необходимо».

«И как можно быстрее!» — подчеркнул он.

«Раньше Макрон все дурака валял, а теперь он „восстанавливает связи“. Путин объяснит ему, в каком состоянии сейчас Франция. Просто для сведения…» — заметил еще один читатель.

Другие комментаторы указали на то, что Франция и Запад «ничего не смогут сделать с Востоком» без диалога с Россией, и предположили, что на решение Макрона возобновить диалог повлиял президент США Дональд Трамп.

«Скорее несите подходящие очки, Путин будет впечатлен…», — сыронизировал еще один читатель, вспомнив историю с солнечными очками Макрона.