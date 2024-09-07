Бундестаг рухнет со скандалом. «Светофорная коалиция» держится только на русофобии

Правящая в Германии коалиция оказалась настолько разнородной, что входящие в нее партии имеют только две точки соприкосновения: русофобию и стремление поддержать Украину. Фракции ненавидят друг друга так сильно, что даже не могут проводить заседания, ведь им нечего больше обсуждать. О том, к каким скандальным последствиям может привести кризис в бундестаге, в колонке для Telegram-канала 360.ru порассуждал автор Telegram-канала «Голос Мордора» .

История «светофорной коалиции» заканчивается

У правящей в Германии «светофорной коалиции» есть одна очень яркая особенность — партии, в нее входящие, люто и убежденно друг друга ненавидят. И нельзя сказать, в других коалициях присутствовало много любви и дружбы, но «светофор» — случай особенный.

В первую очередь потому, что главной партией в коалиции является вовсе не СДПГ, а «зеленые». СДПГ считается главной лишь по формальному признаку, особенно в том, что касается внешней политики. Достаточно посмотреть на кабинет министров [канцлера ФРГ Олафа] Шольца, чтобы это понять. Очевидно, что лидерство «зеленых», которые точно не являются самой массовой партией Германии, навязано извне. Ну, а «свободные демократы» в коалицию попали для того, чтобы она прошла по количеству депутатов.

Все три партии очень разные, и точек соприкосновения у них практически нет. Вернее, сейчас есть русофобия и Украина, но на этом все и заканчивается. А сейчас, после выборов в восточных землях Германии, похоже, заканчивается и история самой «светофорной коалиции» — впервые за время ее существования отменено заседание коалиционного комитета. То есть правящим партиям нечего между собой обсуждать.

Единственный выход — роспуск правительства

Если бы федеральные выборы в Германии состоялись прямо сейчас, то все три партии провалились бы на них с очень громким треском. Для «зеленых» это стало бы настоящей катастрофой, так как в будущем им не светит такой успех, чтобы войти в хоть какое-то правительство, даже заполучив какой-то незначительный министерский портфель. Избиратели полностью разочаровались в «зеленых», и как ей теперь выжить — большой вопрос.

СДПГ сохранится и какой-то необходимый процент для представительства в бундестаге все же наберет, так как партия старая и системная, со своим электоральным ядром. Но надеяться на власть ей тоже не приходится.

Для свободных демократов может ничего не измениться. Они как были не особо значимой партией, так ей и останутся. Возможно, их даже возьмут в коалицию для численности, но никаких влиятельных портфелей в правительстве они точно не получат. Это совершенно очевидно.

По-хорошему, Олафу Шольцу сейчас надо бы распускать правительство и объявлять новые федеральные выборы. Это был бы вариант ухода из власти без скандала, но, скорее всего, Шольц на это не пойдет. И тогда правительство рухнет с большим скандалом из-за распада коалиции, ждать которого осталось совсем недолго.