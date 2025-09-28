«Будет разорвана на части и поделена». Польский ясновидящий раскрыл судьбу Европы и мира
Человечество сменят роботы, Польшу ждет раскол и позор, Северную Скандинавию — депопуляция, а также грядет новая эпидемия. Польский ясновидящий Кшиштоф Яцковский в своем последнем прогнозе раскрыл ужасающие подробности будущего, порадовав лишь одним — в 2028 году миру станет полегче.
Проблемы у Скандинавии
Ясновидящий из Члухува снова шокировал поклонников предсказаниями о судьбе Польши и мира, сообщило Radio Eska.
Скандинавию ожидают большие проблемы в 2028 году. Особенно тяжело придется Норвегии, которая может обезлюдеть. В Финляндии и на прилегающих к Арктике территориях сильно похолодает, вырастет радиационный фон. Север Скандинавии ждет депопуляция.
Национальная смута и раздел Польши
Польше Яцковский предрек национальную смуту и вовлечение в «грязную войну». Судьбу поляков будут решать другие страны. Сама Польша покроет себя позором.
Я вижу президента, который у меня ассоциируется с Иудой. И раздел Польши станет фактом. Мы должны готовиться к войне, но не обычной. С нашей страной что-то будет происходить. Она будет разорвана на части и поделена.
Кшиштоф Яцковский
Яцковский добавил, что между 2026 и 2028 годами республика может остаться без президента.
Что касается польского президента Кароля Навроцкого, то на парламентских выборах он раскроет некоторые секретным отчеты о людях, которые сейчас находятся у власти или занимают госдолжности. В документах будут данные об их сотрудничестве с коммунистическими властями.
Третья мировая война
Ясновидящий ранее прогнозировал, что опасность мировой войны нависнет в 2030 и 2050 годах. Ему снились пустынные города, сокращение Европы до трех областей и существование в мире только трех держав.
Я уже давно говорю о том, что третья мировая война, которая уже идет, будет отличаться несколькими очагами, множеством разных войн. В 2028 году есть шанс на какое-то улучшение ситуации.
Кшиштоф Яцковский
Новая эпидемия захлестнет мир
По его словам, осенью 2025 года могут возникнуть признаки пандемии. Первый смертельный урожай вирус соберет в сентябре — ноябре, а к концу года ВОЗ забьет тревогу, сообщая о его опасной мутации.
Но это не будет типичной пандемией. Просто сниженный иммунитет людей не в силах будет с ним бороться.
Конец человечества и расцвет роботов
Ясновидящий раскрыл будущее Земли через миллион лет. Души людей переселятся в роботов, что позволит им жить даже не сотни, а тысячи лет.
Тогда человечество станет исчезающим видом, возможно, люди окажутся в резервациях, в заповедниках.
Кшиштоф Яцковский
Гуманоиды будут говорить, что люди, конечно, ограниченные и недолговечные существа, но именно они способствовали появлению совершенного и универсального человека, заключил Яцковский.