Человечество сменят роботы, Польшу ждет раскол и позор, Северную Скандинавию — депопуляция, а также грядет новая эпидемия. Польский ясновидящий Кшиштоф Яцковский в своем последнем прогнозе раскрыл ужасающие подробности будущего, порадовав лишь одним — в 2028 году миру станет полегче.

Скандинавию ожидают большие проблемы в 2028 году. Особенно тяжело придется Норвегии, которая может обезлюдеть. В Финляндии и на прилегающих к Арктике территориях сильно похолодает, вырастет радиационный фон. Север Скандинавии ждет депопуляция.

Ясновидящий из Члухува снова шокировал поклонников предсказаниями о судьбе Польши и мира, сообщило Radio Eska .

Польше Яцковский предрек национальную смуту и вовлечение в «грязную войну». Судьбу поляков будут решать другие страны. Сама Польша покроет себя позором.

Я вижу президента, который у меня ассоциируется с Иудой. И раздел Польши станет фактом. Мы должны готовиться к войне, но не обычной. С нашей страной что-то будет происходить. Она будет разорвана на части и поделена.

Яцковский добавил, что между 2026 и 2028 годами республика может остаться без президента.

Что касается польского президента Кароля Навроцкого, то на парламентских выборах он раскроет некоторые секретным отчеты о людях, которые сейчас находятся у власти или занимают госдолжности. В документах будут данные об их сотрудничестве с коммунистическими властями.

Третья мировая война

Ясновидящий ранее прогнозировал, что опасность мировой войны нависнет в 2030 и 2050 годах. Ему снились пустынные города, сокращение Европы до трех областей и существование в мире только трех держав.