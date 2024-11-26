«И здесь англичанка гадит». Британцы решили «выкрутить руки» Нетаньяху
Политолог Сипров: британцы пытаются оказать на Нетаньяху политическое давление
Ситуация вокруг выдачи ордера Международного уголовного суда на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху парадоксальна. Она демонстрирует серьезные противоречия на Западе, заявил 360.ru политолог Вадим Сипров. Таким образом он прокомментировал слова главы евродипломатии Жозепа Борреля о необходимости исполнить ордер МУС против Нетаньяху.
«Такое решение — это явный и наглядный признак того, что коллективный Запад в действительности раздирают очень серьезные противоречия. Одно из этих противоречий — это отношение к государству Израиль и в целом к праву еврейского народа иметь свое национальное государство», — сказал эксперт.
По его словам, до инаугурации вновь избранного президента США Дональда Трампа конфликт на Ближнем Востоке будет развиваться по нарастающей. С другой стороны, Соединенные Штаты занимают достаточно неопределенную позицию, так как демократы весьма сдержанны в своих мерах поддержки Израиля. Республиканцы более склонны поддерживать это государство.
«Так что европейцы будут в большей степени после инаугурации руководствоваться политическими конъюнктурами. Ну, собственно говоря, как они это делают сейчас», — объяснил Сипров.
Нетаньяху решили «выкрутить руки»
Израиль — это форпост Запада на Ближнем Востоке, напомнил политолог.
«И почему вдруг Международный уголовный суд как бы ни с того ни с сего выписывает ордер на арест национального лидера еврейского государства? Вот это ключевой вопрос и ключевая интрига. <…> В подобных случаях дело, на мой взгляд, в персоналиях. Так кто же такой председатель Международного уголовного суда Карим Ахмат Хан? Это британский правовед пакистанского происхождения», — напомнил политолог.
Ахмат Хан достаточно долго работал в международных организациях, проводивших политическую линию в интересах Запада и Великобритании в частности.
Если сказать по-простому, то «и здесь англичанка гадит». И вот та ситуация, которая связана с совершенно немыслимым решением МУС о выдаче ордера на арест Биньямина Нетаньяху — это способ выкрутить Нетаньяху руки с целью оказания на него политического давления.
Вадим Сипров
политолог
Американцы разберутся
Британцы заинтересованы в эскалации конфликта на Ближнем Востоке и вовлечении в противостояние как можно большего числа участников, заявил Сипров.
«Нетаньяху неудобен британцам, <…> так что ситуация с этим ордером и с попыткой оказать давление на руководство Израиля будет продолжаться до инаугурации Дональда Трампа. <…> Американцы найдут способ убрать пробританского руководителя Международного уголовного суда. Вот этим и закончится история с ордером на Нетаньяху. Нетаньяху слишком весомая фигура, чтобы британцы разевали на него рот», — заключил политолог.
Уходящий в отставку Боррель 26 ноября потребовал от стран ЕС арестовать Нетаньяху, если тот приедет на их территорию. Глава евродипломатии назвал двойными стандартами ситуацию, при которой европейцы одобряют ордер против президента России Владимира Путина и игнорируют распоряжение в адрес израильского премьера.