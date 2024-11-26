«И здесь англичанка гадит». Британцы решили «выкрутить руки» Нетаньяху

Ситуация вокруг выдачи ордера Международного уголовного суда на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху парадоксальна. Она демонстрирует серьезные противоречия на Западе, заявил 360.ru политолог Вадим Сипров. Таким образом он прокомментировал слова главы евродипломатии Жозепа Борреля о необходимости исполнить ордер МУС против Нетаньяху.

«Такое решение — это явный и наглядный признак того, что коллективный Запад в действительности раздирают очень серьезные противоречия. Одно из этих противоречий — это отношение к государству Израиль и в целом к праву еврейского народа иметь свое национальное государство», — сказал эксперт.

По его словам, до инаугурации вновь избранного президента США Дональда Трампа конфликт на Ближнем Востоке будет развиваться по нарастающей. С другой стороны, Соединенные Штаты занимают достаточно неопределенную позицию, так как демократы весьма сдержанны в своих мерах поддержки Израиля. Республиканцы более склонны поддерживать это государство.

«Так что европейцы будут в большей степени после инаугурации руководствоваться политическими конъюнктурами. Ну, собственно говоря, как они это делают сейчас», — объяснил Сипров.

Нетаньяху решили «выкрутить руки»

Израиль — это форпост Запада на Ближнем Востоке, напомнил политолог.

«И почему вдруг Международный уголовный суд как бы ни с того ни с сего выписывает ордер на арест национального лидера еврейского государства? Вот это ключевой вопрос и ключевая интрига. <…> В подобных случаях дело, на мой взгляд, в персоналиях. Так кто же такой председатель Международного уголовного суда Карим Ахмат Хан? Это британский правовед пакистанского происхождения», — напомнил политолог.

Ахмат Хан достаточно долго работал в международных организациях, проводивших политическую линию в интересах Запада и Великобритании в частности.