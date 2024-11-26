Боррель потребовал от европейских стран исполнить ордер МУС против Нетаньяху

Уходящий в отставку глава евродипломатии Жозеп Боррель потребовал от стран ЕС исполнить ордер Международного уголовного суда и арестовать премьера Израиля Биньямина Нетаньяху, если тот приедет на их территорию. Об этом сообщило агентство Reuters.
Он назвал двойными стандартами ситуацию, при которой европейцы одобряют ордер против президента России Владимира Путина и игнорируют распоряжение в адрес израильского премьера.
«Давайте надеяться на то, что Нетаньяху одобрит соглашение о прекращении огня [с Ливаном], выдвинутое США и Францией», — добавил дипломат.
Ранее МИД Германии призвал не сравнивать эти два ордера. Официальный представитель ведомства заявил, что в России якобы не функционирует система юстиции, а Израиль стал жертвой нападения со стороны движения ХАМАС.
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