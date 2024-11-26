Боррель потребовал от европейских стран исполнить ордер МУС против Нетаньяху

Уходящий в отставку глава евродипломатии Жозеп Боррель потребовал от стран ЕС исполнить ордер Международного уголовного суда и арестовать премьера Израиля Биньямина Нетаньяху, если тот приедет на их территорию. Об этом сообщило агентство Reuters .

Он назвал двойными стандартами ситуацию, при которой европейцы одобряют ордер против президента России Владимира Путина и игнорируют распоряжение в адрес израильского премьера.

«Давайте надеяться на то, что Нетаньяху одобрит соглашение о прекращении огня [с Ливаном], выдвинутое США и Францией», — добавил дипломат.

Ранее МИД Германии призвал не сравнивать эти два ордера. Официальный представитель ведомства заявил, что в России якобы не функционирует система юстиции, а Израиль стал жертвой нападения со стороны движения ХАМАС.